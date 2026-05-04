Feriados 2026: ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo tras el 1° de mayo?

Con el cronograma oficial de 2026 ya en mano, el sector turístico y los trabajadores de todo el país comienzan a proyectar la segunda ventana de descanso del mes. Tras el reciente receso por el Día del Trabajador, mayo reserva otra fecha clave que garantiza un fin de semana largo de tres días sin necesidad de decretos adicionales.

Según lo establecido por la Ley 27.399, el próximo descanso extendido tendrá lugar desde el sábado 23 hasta el lunes 25 de mayo. La pausa responde a la conmemoración de la Revolución de Mayo, una de las fechas patrias inamovibles de nuestro calendario.

El cronograma de feriados para mayo 2026

El quinto mes del año se consolida como uno de los más favorables para el descanso y la reactivación económica, con dos hitos claros:

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (Feriado inamovible – Ya transcurrido).

Día del Trabajador (Feriado inamovible – Ya transcurrido). Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (Feriado inamovible).

Al caer lunes, el feriado patrio se acopla automáticamente con el sábado y domingo previos, permitiendo una desconexión total de 72 horas.

¿Qué se celebra el 25 de mayo?

La fecha rinde homenaje a la formación de la Primera Junta de Gobierno en 1810, el primer paso institucional hacia la independencia. Liderado por figuras como Saavedra, Moreno y Belgrano, este hito se celebra en cada rincón del país y, por su relevancia histórica, el Gobierno Nacional lo mantiene como una jornada de reflexión y descanso inalterable.