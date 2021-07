Julián Weich: “Tengo que ser positivo y pelear por esto”

Fue internado por coronavirus el pasado 14 de julio y este jueves pudo dejar terapia intensiva.

“Ayer le hicimos una pruebita a la tarde, para ver cuánto podía tolerar sin la cánula de alto flujo, y volvimos para atrás, lo cual es bueno; descomplejizar se llama el proceso. Le pusimos una mascarita con reservorio y lo toleró muy bien porque no aumentó la frecuencia respiratoria ni decayó la saturación en más de dos puntos”, dijo su médico de cabecera Mario Fitz Maurice en Otra vez juntos, ciclo de la Radio Uno FM 103.1 que Weich conduce junto con Maby Wells. Y agregó: “Eso hizo que pudiéramos tenerla un tiempito más, y entonces decidimos pasarlo a terapia intermedia”.

En esa línea, detalló: “Cuando lo vi, estaba cenando bien y hoy ya hicimos una pruebita, que es la máscara con reservorio, que la va a tener fundamentalmente durante el día de hoy casi seguro, hicimos una prueba con bigotera y también la está tolerando bien”. Y explicó: “Estamos desandando el camino, que hay que hacerlo en forma prudente, cada paciente es distinto y tenemos que probar tolerancia; obviamente, si con la bigotera no satura bien y tiene que aumentar la frecuencia respiratoria, volveremos a la cámara con reservorio y punto. Hay un pasito que ya estamos desandando, y que indica una buena evolución”.

Respecto al estado de ánimo del conductor, sostuvo: “Está muy bien, él dice que se siente bien, casi que no podés tomar como valor clínico cómo se siente, porque él estuvo con parámetros malos sintiéndose bien, y le pone muchísima voluntad”. Además, resaltó: “Siempre que le preguntás dice: ´Bien, ¿qué voy a hacer? No me queda otra, tengo que ser positivo, tengo que pelear por esto, sé que salgo adelante’. Está con el ánimo por las nubes. En ningún momento se le cayó ni la buena onda, ni las ganas, ni el ánimo. No se dejó llevar por estar enfermo y por la terapia intensiva. Esto ayuda a la parte clínica, porque un 50% siempre lo pone el paciente, ninguno puede solo, acá se trabaja juntos, y él está poniendo su parte a pleno”.

En ese sentido, contó cómo seguirá su evolución. “Vamos a seguir en terapia intermedia, vamos a tratar de ver cómo nos manejamos con los kinesiólogos, que son fundamentales, son las estrellas del equipo, porque son ellos los que prueban las mascarillas y le dejan las indicaciones de los ejercicios que tiene que realizar para respirar mejor, le dicen cómo ponerse, cómo dormir. Todo eso hace que las cosas vayan mejorando. Hoy en vez de estabilidad, tenemos una mejoría”.

Carolina Papaleo, su compañera en Vivo para vos, por Canal 9, había revelado que Julián no se había vacunado, pese a haber tenido turno asignado dos semanas antes del contagio. “Yo me fui de vacaciones, cuando volví él ya estaba aislado. Yo le había dicho que para mí estaba resfriado, porque estaba muy congestionado. Finalmente el hisopado le dio positivo”, dijo Papaleo hace dos días en Nosotros a la Mañana. “Él después contó que tenía un turno hace 15 días, pero no sé por qué no se vacunó... “, agregó la conductora sobre los dichos al aire su colega, que hace semanas salió por Zoom en el programa cuando ya estaba contagiado, pero aún su cuadro no se había complicado.

Fuente: Teleshow