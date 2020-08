Junín de los Andes: caminaron 4 kilómetros con un niño en andas bajo la nieve

El invierno no da tregua en la cordillera de Neuquén. El frío y la nieve acumulada han obligado a los equipos de rescate a redoblar sus esfuerzos para llegar a los lugares donde se produce alguna emergencia.

El subsecretario de Defensa Civil, Norberto Ocares detalló cómo se efectuó la odisea para trasladar al niño hacia el centro de salud en un trayecto de 4 kilómetros, con una temperatura de 4 grados bajo cero, y un metro de nieve acumulada.

El pasado jueves, un grupo de personas de Defensa Civil y del hospital de Junín de los Andes desplegaron un operativo especial para ir a buscar a un niño de 4 años que había sufrido una herida en su pierna en la zona de Nahuel Mapi Abajo.

Ocares comentó que el pequeño se fracturó y fue enyesado en el hospital. Cuando un agente sanitario fue a su casa a ver como estaba, descubrió que el hueso no se había soldado bien y debía regresar para retirarle el yeso y hacerle nuevas placas. A su vez la madre del niño sufrió un accidente doméstico, se golpeó su ojo y había perdido la visión.

El equipo de rescate decidió realizar el operativo a primera hora de la mañana para aprovechar que la contextura de la nieve estaba más dura por las bajas temperaturas. De esta forma se puede caminar con raquetas sobre la nieve sin que se hundan los pies a cada paso.

Los primeros 50 kilómetros se realizan en camioneta, luego se debe atravesar a pie los restantes 4 kilómetros de zona montañosas con extensos paredones de nieve formados por el viento blanco.

El equipo de rescate utilizó raquetas para caminar. Foto: Facebook norberto.ocares

Ocares explicó que la familia acortó el camino acercando al niño en caballo y que se encontraron antes de llegar a la casa. Como no podía caminar fue llevado “en andas, arriba de los hombros”. Al principio no le agradó al niño ser por alguien que no conoce, pero los rescatistas tienen recursos para superar estas situaciones. Ocares agregó que con “unas gomitas de por medio, una galletita y una charla”, su predisposición cambió.

La señora pudo caminar por sus propios medios en compañía de otra hija de 11 años. Podían caminar sin hundirse gracias a la huella que formaban las pisadas de las raquetas sobre la nieve. El integrante de Defensa Civil aseguró que la nieve acumulada superaba el nivel de un alambrado.

El nivel de nieve superaba la altura del alambrado. Foto: Facebook norberto.ocares

“Al mediodía, a las 11 de la mañana, ya estábamos de vuelta con los dos pacientes en el hospital” aseguró Ocares. Los pacientes permanecerán en el hospital por unos días hasta que las condiciones del clima mejoren y que las máquinas puedan despejar el camino.