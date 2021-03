Junín de los Andes: se pinchó el gomón en que viajaban y uno de ellos no llegó a la orilla

Un accidente ocurrió ayer a la tarde en la laguna Carilafquen, a unos 30 kilómetros de Junín de los Andes, cuando cuatro vecinos que se encontraban pescando arriba de un gomón, se les pinchó la embarcación y uno de ellos no logró llegar hasta la orilla. Se realizan tareas de rastrillaje para intentar dar con la persona.

Marcelo Sarrate, jefe del cuerpo activo del cuartel de bomberos voluntarios de Junín de los Andes comentó que a las 17:30 recibieron ayer un aviso que hubo un accidente náutico en la zona del Lago Curruhué.

"Se dio aviso a parques y se envió una dotación con equipamiento para rescate en río. Cuando se llegó había un gomón que se había pinchado. De las cuatro personas tres llegaron a la costa y una no. Se hizo una búsqueda hasta las últimas horas de ayer y luego se suspendió por seguridad y por falta de luz. Hoy temprano se retomó”, informó Sarrate.

Trabaja en la búsqueda personal del Parque Nacional Lanín y un grupo de rescate de bomberos voluntarios de la localidad.

"Se nos pinchó el gomón y rápidamente empezamos a nadar hacia la orilla. Fue terrible porque los cuatro sentíamos que el agua nos chupaba hacia abajo. Nuestro amigo que venía detrás mío tenía zapatos de trabajo, dos pullovers y se ve que eso no ayudaba a que pueda nadar. No sé cómo llegamos hasta la orilla, no aguantábamos más. En un momento perdí mi buzo porque me pesaba. A pocos metros de la orilla ayudé a mis otros dos compañeros a que se tranquilicen para poder llegar a salvo a la orilla», relató a Realidad Sanmartinense uno de los tres hombres que estaba en el gomón y que logró llegar a la costa.