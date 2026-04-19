A un año del homicidio de Julián Dobra: «Lo traicionaron y me mataron a mi único hijo»

El viernes, los padres, familiares y amigos de Julián Dobra de la Canal marcharon en Roca para pedir que el homicidio no quede impune. (foto Andrés Maripe)

Desde hace un año, los domingos perdieron su sentido en la casa de Mónica de la Canal. Ella esperaba con ansiedad ese día de la semana porque era un momento especial que compartía con su hijo Julián Dobra. “Eran almuerzos con asado, que tanto le gustaba a Julián”, rememoró su madre. “¡Extraños sus mensajes, su amor con el que me abrazaba…Lo extraño tanto!”, afirmó.

Esos momentos quedaron en el recuerdo. Hace un año mataron a Julián. Y desde entonces, la luz que iluminaba esos domingos en el hogar de Mónica se apagó. “Después de la tragedia de Julián, mi vida cambió un 99 por ciento. ¡Nos mataron a mi único hijo!”, dijo. Sus palabras están cargadas de dolor. También de indignación.

“¡A Julián me lo traicionaron, me lo arrebataron, me arrebataron parte de mi vida!”, expresó Mónica.

El viernes, familiares, amigos y compañeros de Julián marcharon en Roca a un año del crimen. Mónica explicó que el reclamo en las calles fue dirigido a la justicia porque “no se está investigando como se tiene que investigar”. Dijo que tampoco se sienten escuchados en la fiscalía que investiga el caso.

Julián Dobra de la Canal fue director técnico de divisiones infantiles en Bariloche. (foto gentileza)

Una búsqueda en soledad

El descontento de Mónica y de Tomás Dobra, los padres de Julián, se remonta al inicio de la investigación. “Desde el primer día, nosotros tuvimos que recorrer la ciudad para encontrar a nuestro hijo”, recordó la madre.

Mónica percibió que algo estaba mal cuando su hijo pasó más de un día sin contacto en su celular. Una angustia en el pecho comenzó a inquietarla. Siempre le decía a su hijo que aunque tuviera cuarenta años, ella quería saber la hora de su última conexión.

El 17 de abril del 2025, la última conexión en el celular de su hijo fue a las 19.48, indicó Mónica.

Lo llamó varias veces. No respondió. Pensó que lo vería el domingo “porque se juntaba con nosotros a comer asado”. Era Semana Santa. Pero no llegó. “Fui a llevarle un huevo de Pascua a la casa y no contestó”, contó. Su hijo alquilaba en la calle General Paz al 2200 de Roca.

Trabajaba en una empresa de seguridad en el turno noche. También tenía otros actividades, sobre todo, deportivas.

Mónica rememoró que cuando se retiraban del domicilio de su hijo, ella observó a Walter Méndez, que supuestamente era amigo de Julián. “Cuando Méndez me ve con mi marido fue como que hubiese visto un fantasma. Salgo a preguntarle si lo había visto a Julián y fue como que se lo había tragado la tierra”. Méndez se esfumó. Pocos días después, lo vio sentado en el banquillo, imputado.

Buscaron a Julián por comisarías, en el hospital de Roca, porque imaginaron que pudo haber sufrido un accidente. Tal vez lo habían atropellado, pensó Mónica.

El 16 de abril del 2025 fue la última vez que vieron a Julián salir de su departamento. Su madre hizo la denuncia por su desaparición el 21 de abril. Dijo estar indignada porque la Policía no se movió para ayudar en la búsqueda. Tampoco la fiscalía de turno.

Julián Dobra de la Canal vivió varios años en Bariloche, donde estudió y egresó en el Centro Regional Universitario de Bariloche, que depende de la UNCo. (foto gentileza)

El dramático hallazgo

Recordó que el cadáver de Julián lo encontró un hombre que andaba a caballo por la zona de la barda norte de Roca. No lo ubicó la Policía o la fiscalía. “Agradezco a Dios que encontraron su cuerpo”, aseveró.

Según fuentes judiciales, la investigación estableció hasta ahora que la noche del 17 de abril del año pasado, Julián subió a su Suzuki Fun y pasó a buscar a un adolescente.

El menor le había conseguido un arma a Julián, que se la había pedido porque tenía presuntamente un problema con otra persona. El adolescente le propuso ir a probarla a la zona de la Quinta 25, ubicada al norte de Roca. Pero fue un ardid para llevarlo a su muerte, según la hipótesis de los investigadores.

El muchacho estaba con otros jóvenes y entre todos le dieron una brutal golpiza a Julián. Le efectuaron dos tiros con un revólver calibre 22. Un proyectil impactó en su cabeza, pero no lo mató, según el informe del forense. Esa bala le causó una fractura que lo dejó inconsciente y herido de gravedad. Los agresores lo dejaron abandonado. Y se retiraron en el auto de la víctima. Julián agonizó hasta su muerte. Tenía 32 años.

Una de las hipótesis es que lo mataron para robarle su auto y varias cosas de valor que sacaron de su departamento probablemente para comprar drogas.

El vehículo lo usaron durante algunos días hasta que apareció incendiado una madrugada del 3 de mayo pasado, en las afueras de Roca, cuando los investigadores estaban tras la pista de los responsables del crimen.

La clave: el celular de Julián

A los pocos días, detuvieron a los primeros sospechosos. Aunque uno de esos jóvenes Julio Salgado, que era amigo de la víctima, ya fue desvinculado.

La trama del homicidio se descubrió cuando los peritos de la Oitel del MPF lograron abrir el celular de Julián. Allí, hallaron abundante información que permitió orientar las pesquisas. Obtuvieron los mensajes clave que la víctima intercambió con alguno de los sospechosos. Por eso, pudieron reconstruir los últimos minutos de Julián antes de que sea ejecutado.

Fuentes judiciales indicaron que los primeros días de mayo vence el plazo de la etapa de la investigación preparatoria, porque la causa fue declarada como compleja. La fiscal jefe Belén Calarco y el fiscal Marcelo Ramos están a cargo de la investigación.

Comentaron que es probable que pidan una prórroga porque falta peritar algunos de los celulares secuestrados a los imputados. Si no hay solicitud de prórroga, avanzarán a la instancia del control de la acusación. Allí, la fiscalía y la querella deberán presentar la acusación contra los imputados, las pruebas que la sustentan y la defensa su teoría y las evidencias.

Juicio por jurados

Mónica tiene solo una certeza: como querellantes pedirán que los siete imputados (entre ellos tres adolescentes) sean juzgados por un jurado popular.

La madre de la víctima expresó su descontento con funcionarios de la fiscalía porque a Méndez lo imputan como encubridor.

Cuestionó que el juez de Roca Emilio Stadler le concedió el año pasado las salidas laborales Méndez a Cipolletti. Son decisiones judiciales que a Mónica le cuesta comprender. Siente que algunos operadores del servicio de justicia no se ponen en su lugar. “¡Me mataron a mi único hijo!”, manifestó, con la voz en un hilo.

Hay menores imputados con prisión domiciliaria, con dispositivo electrónico, y tres mayores con preventiva y Méndez con un régimen diferente.

“¡Fue un crimen atroz. Lo llevaron engañado, lo atacaron entre varios y lo mataron con brutalidad!”, sostuvo la mamá. Todo lo que se dijo tras el crimen también indignó a la familia.

“Mi hijo no era un narcotraficante. Tenía su trabajo. Trabajaba doce horas y daba clases como director técnico”, relató. Julián era egresado de la carrera de profesorado en Educación Física con orientación a la montaña de la Universidad Nacional del Comahue, que cursó en Bariloche.

“Fue un desprecio de la Justicia tildarlo de narco”, opinó su madre. Dijo que el problema que tuvo con una persona había ocurrido diez antes del crimen. No fue esa noche.

Mónica consideró que la investigación “está estancada desde octubre o noviembre pasado”. “Es como que hay un pacto de silencio” entre los imputados, evaluó.

Dijo que no hay informes del Senaf sobre los menores que cumplen prisión domiciliaria, con dispositivo electrónico. “Ellos celebraron las fiestas de fin de año, están en sus casas, mientras yo lloro todos los días”, manifestó, afligida.

¡No se lo deseo a nadie. No solo tuve que enterrar a mi único hijo, cuando la ley de la vida es que nuestros hijos nos entierren a nosotros!” Mónica de la Canal, madre de Julián

“Mi hijo se recibió con promedio ocho. Era un hijo muy querido. Eso me llena de paz y de amor y pienso que crie a una buena persona”, puntualizó. Pero en su camino se cruzó con las personas equivocadas.

“¡Le pido a Dios todos los días para que haga justicia terrenal y que me dé fuerzas, para ser la voz de Julián en ese juicio popular”, expresó su madre.