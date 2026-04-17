Marcharon en Roca por el crimen de Julián Dobra: reclamo a la Justicia por avances en la causa

Familiares, amigos y allegados de Julián Dobra de la Canal volvieron a salir a la calle en General Roca para exigir justicia y reclamar avances concretos en la investigación por su muerte, ocurrida en abril del año pasado.

Este viernes, alrededor de un centenar de personas se concentró en la Plaza San Martín y marchó por el centro de la ciudad con carteles y consignas dirigidas a la Justicia. “El expediente está estancado, no se mueve”, expresaron durante la movilización.

1/ 8 2/ 8 3/ 8 4/ 8 Marcha en Roca por Julián Dobra. Foto: Andrés Maripe. 5/ 8 6/ 8 7/ 8 8/ 8 Marcha en Roca por Julián Dobra. Foto: Andrés Maripe.

El caso se remonta al 17 de abril de 2025, cuando el hombre de 32 años salió de su casa y no regresó. Dos semanas después, el 1 de mayo, su cuerpo fue hallado en la zona de bardas, en la defensa aluvional al noreste de la ciudad, con signos de extrema violencia que orientaron desde un inicio la investigación hacia un homicidio.

Desde el entorno de la víctima también cuestionaron las medidas judiciales adoptadas respecto de los imputados. “Están trabajando, con prisión domiciliaria, llevando una vida común. Tienen que pagar lo que hicieron”, señalaron.

Caso Julián Dobra: el pedido que lo condujo a la muerte

De acuerdo a fuentes con acceso a la causa, la investigación logró reconstruir parte de las últimas horas de la víctima a partir de mensajes de su teléfono celular. Allí surge un dato clave: Dobra habría solicitado un arma a un adolescente de su entorno.

“Necesito un arma”, fue el mensaje que envió días antes del crimen. El joven le respondió que podía conseguirla y el 17 de abril le confirmó que ya la tenía. El encuentro se concretó en la zona de Quinta 25, en el sector norte de la ciudad.

Dobra llegó al lugar en su vehículo, un Suzuki Fun, y se encontró con el adolescente —hoy imputado— y otros jóvenes, a quienes conocía previamente. Según la reconstrucción, en ese contexto fue atacado por el grupo.

La víctima recibió una brutal golpiza y un disparo en la cabeza. De acuerdo al informe forense, el proyectil no le provocó la muerte inmediata, pero sí una grave fractura que lo dejó inconsciente. Los agresores lo abandonaron en el lugar, creyendo que estaba muerto, y escaparon en su auto.

El vehículo fue utilizado durante varios días hasta que apareció incendiado el 3 de mayo en las afueras de la ciudad, mientras los investigadores avanzaban sobre los posibles responsables.

Aunque la causa cuenta con abundante prueba, aún restan peritajes clave, como el análisis de teléfonos secuestrados, que podrían aportar nuevos elementos para esclarecer el móvil del crimen.