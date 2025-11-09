Crimen de Julián Dobra en Roca: las pericias en el celular de la víctima reveló el plan del asesinato

Las pericias tecnológicas y la declaración de un menor permitieron reconstruir el crimen de Julián Dobra y ampliar la imputación a ocho personas.

El análisis del celular de la víctima que realizó la Oitel permitió reconstruir el homicidio ocurrido en Roca y derivó en nuevas imputaciones. El caso fue declarado complejo y sumó ocho acusados. Uno de los menores declaró en Cámara Gesell y aportó detalles claves del hecho.

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro dio un paso central en la investigación por el homicidio de Julián Dobra de la Canal, ocurrido el 17 de abril de 2025 en la zona de la barda norte de Roca. La apertura del teléfono celular de la víctima, junto con los dispositivos secuestrados a varios de los acusados, permitió reconstruir el plan criminal, los movimientos previos y posteriores al asesinato, y los vínculos entre los implicados.

El análisis tecnológico que cambió el rumbo del caso

El trabajo técnico fue realizado por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) de la Procuración General en Viedma. Los peritos lograron recuperar más de 1.400 puntos de geolocalización, mensajes, audios, llamadas y videos que resultaron decisivos para reformular cargos contra los siete imputados originales y avanzar con la detención e imputación de un octavo sospechoso.

Según la fiscalía, el material digital permitió establecer que Dobra mantuvo contacto con sus agresores antes de ser asesinado. La víctima fue convocada bajo el pretexto de manipular armas en un descampado detrás de la defensa aluvional, sin sospechar que sería emboscada.

Un crimen premeditado en la barda norte

Los hechos ocurrieron entre las 19:48 y las 20:23 del 17 de abril, en una zona de difícil acceso al norte de Roca. Dobra llegó en su vehículo Suzuki Fun a un domicilio de calle Catamarca al 3600, donde lo esperaban tres menores y un adulto. Desde allí partieron hacia el sitio donde fue atacado.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, el crimen fue planificado con días de antelación por uno de los acusados, identificado como Leandro Navarro, para «preservar un negocio ilícito vinculado a la venta de estupefacientes». La víctima fue golpeada con elementos contundentes y recibió un disparo con una pistola calibre .22. Aunque el proyectil no ingresó de inmediato, los agresores continuaron atacándolo hasta provocarle una fractura de cráneo que le causó la muerte.

Tras el homicidio, arrastraron el cuerpo y lo abandonaron detrás de unos arbustos, donde finalmente murió. Los implicados robaron el automóvil de Dobra y se dirigieron a su departamento de calle General Paz 2200, de donde sustrajeron una bicicleta y una consola de juegos.

Encubrimiento y ocultamiento del crimen

Uno de los menores guardó el vehículo sustraído en una vivienda de Fiske Menuco, mientras que otro implicado, Walter Fabián Méndez, negó información clave sobre el paradero de su amigo Julián y los responsables del crimen. Según la fiscalía, Méndez conocía los hechos y decidió ocultarlos, incurriendo en encubrimiento agravado.

Los investigadores detectaron además que el teléfono de la víctima fue utilizado después del asesinato. Se registraron conexiones en línea y compras realizadas con su tarjeta de crédito el 30 de abril, lo que reforzó la hipótesis de que los agresores intentaron simular actividad posterior a la muerte.

La declaración de un menor y la nueva imputación

Uno de los adolescentes involucrados prestó declaración en Cámara Gesell y aportó detalles que coincidieron con los registros del análisis telefónico. Su testimonio fue determinante para ordenar nuevos allanamientos y detener al octavo imputado, un joven de 18 años que fue apresado el último viernes en una vivienda de Fiske Menuco.

En la audiencia de formulación de cargos, el juez dispuso su prisión preventiva hasta mayo de 2026, fecha en la que vence el plazo de investigación. Durante el operativo se secuestró un celular que será incorporado a las pericias en curso.

El defensor oficial del joven se opuso a la prisión preventiva y pidió una tobillera electrónica, pero el pedido fue rechazado.

Los roles de cada imputado

A partir de los nuevos elementos, la fiscalía reformuló los cargos contra los siete acusados originales. Dos adultos fueron imputados por homicidio triplemente agravado —por el concurso premeditado de dos o más personas, la intervención de menores y el uso de un arma de fuego—. A uno de ellos se le sumó el delito de hurto calificado.

Tres adolescentes enfrentan la misma acusación, mientras que un cuarto menor fue imputado además por portación ilegal de arma de fuego. Los dos adultos señalados por entorpecer la investigación enfrentan cargos por encubrimiento agravado.

El juez de Garantías dio por reformulados los cargos, declaró la causa “compleja” y extendió la investigación hasta el 9 de mayo de 2026.

La voz de la querella: «Puede haber más detenidos»

El abogado de la familia Dobra, Oscar Pineda, destacó el rol clave de las pericias tecnológicas en la causa. “En la audiencia anterior habíamos señalado que faltaba uno por detener. No descartamos que haya más personas implicadas», expresó a Diario RÍO NEGRO.

El letrado agregó que los implicados conformaban «una banda dedicada al narcomenudeo». «Son pibes jóvenes, pero de alta peligrosidad», afirmó.

Un crimen que conmocionó a Roca

El asesinato de Julián Dobra de la Canal, un joven de 32 años, sacudió a la comunidad roquense. Su cuerpo fue hallado con graves lesiones en el cráneo en una zona descampada al norte de la ciudad. Desde entonces, la causa se transformó en una investigación compleja con derivaciones en múltiples frentes: homicidio, encubrimiento y posible vinculación con actividades ilícitas.

La fiscalía continuará en las próximas semanas con el análisis de nuevos dispositivos y pericias digitales. La expectativa de la familia, que empuja la causa audiencia tras audiencia, y del entorno judicial es que el caso llegue a juicio con todos los responsables identificados y acusados.