Abigeato en Viedma: dos hombres reconocieron el delito de «degollar un vacuno Hereford colorado»

Una nueva investigación por un hecho de abigeato en grado de tentativa culminó este miércoles a tres meses de cometido el hecho con el pedido de una condena, el reconocimiento de los autores de haberlo perpetrado y el decomiso del vehículo utilizado. Además será decomisada y destruida el arma de fuego que fue secuestrada.

El hecho se registró a fines de febrero en un campo cercano a La Lobería, donde dos hombres tras degollar un vacuno Hereford colorado fueron divisados por personal del campo y huyeron. Luego fueron detenidos en la costanera del balneario El Cóndor, lugar que utilizaron para refugiarse.

Hoy, a tres meses de ese hecho, la Fiscalía y la Defensa oficial presentaron en una audiencia de procedimiento abreviado el acuerdo arribado, del que previamente fue consultada la víctima que aceptó la resolución planteada.

En ese marco, al detallar las pruebas, destacaron que a los imputados «no les queda otra opción que reconocer el hecho».

Requirieron la condena a tres años de prisión condicional de los dos hombres que no tienen antecedentes penales, el decomiso del vehículo propiedad de uno de los imputados en favor del Ministerio de Seguridad provincial y el decomiso y destrucción del arma que no tiene titular y no está registrada, quedando así fuera de circulación.

El hecho

El abigeato se produjo el 27 de febrero pasado. Un día después, con ambos imputados aprehendidos, se les formuló cargos por haber sido quienes «entre las 18 y la 20 horas, ingresaron a un campo ubicado en ruta 88 a 15 kilómetros de La Lobería y, tras degollar un vacuno Hereford colorado, intentaron sustraer el mismo, no logrando su cometido al ser divisados por personal del campo».

La aprehensión se produjo en la costanera del Balneario El Cóndor ya que los propios trabajadores del establecimiento rural habían alertado del hecho.

En la continuidad de la investigación se requisó el auto en el cual se encontraron manchas hemáticas, una carabina y un arma blanca. Además en el lugar se encontró el vacuno muerto.

La jueza explicó a los dos hombres el alcance del acuerdo

Culminada la solicitud de la Fiscalía y consultada la defensa oficial que manifestó su adhesión, la Jueza de Juicio se dirigió a los imputados y les explicó los alcances del acuerdo que los mantendrán durante tres años (tal el plazo requerido) a merced del control que garantice el cumplimiento de las pautas de conducta.

Entre ellas, fijar domicilio, no portar armas de fuego y no cometer nuevos delitos; ya que la comisión de nuevos delitos permitiría requerir la revocatoria de la modalidad condicional.

Luego de esa explicación, ambos reconocieron haber cometido el hecho y aceptaron la calificación legal y la pena prevista.