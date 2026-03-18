Abogados de Neuquén ya hablan de fueros «paralizados» por el conflicto salarial en el Poder Judicial

La extensión del conflicto salarial en el Poder Judicial de Neuquén encendió las luces de alerta del Colegio de Abogados, que cuestionó la falta de acuerdo entre el sindicato Sejun y el Tribunal Superior, así como también la afectación del servicio de Justicia, al que calificó como «esencial» para la población.

El presidente de la organización, Marcelo Iñiguez, aseguró en diálogo con Diario RÍO NEGRO que la dilación de la paritaria provocó serios inconvenientes en las oficinas judiciales, generando una «privación de justicia, no para los abogados, sino para las personas».

Si bien reconoció que el derecho a huelga está consagrado en la Constitución Nacional, remarcó que el derecho a la tutela judicial también merece cumplirse. «La reiteración de estas medidas de fuerza es lo que nos está llevando a esta descripción tan grave que estamos haciendo», enfatizó.

La paritaria judicial, del verano al otoño

La paritaria de los empleados judiciales tuvo un primer encuentro antes de fin de año, pero no arribó a un acuerdo. Pasado el receso de verano y el cambio en la conducción del sindicato, las negociaciones se retomaron en febrero.

Desde entonces, se sucedieron reuniones, plenarios y encuentros, aunque en ninguno de los casos se logró un entendimiento que suspendiera las medidas de fuerza por parte del gremio judicial.

El ofrecimiento del TSJ consiste en la continuidad de las actualizaciones trimestrales por Índice de Precios al Consumidor (IPC), complementadas con el pago de dos bonos no remunerativos por $350.000, cifra que más tarde fue elevada a $400.000.

Sejún anunció este miércoles la continuidad de su plan de lucha con una nueva movilización a la sede de la máxima corte provincial, en la calle Alberdi, ante «la falta de convocatoria a una nueva mesa de negociación salarial».

En un comunicado, precisaron que la medida se realizaría en medio de un «paro total de actividades en las circunscripciones II, III, IV, V y en Rincón de los Sauces, mientras que en la ciudad de Neuquén se realizará retiro de los lugares de trabajo a partir de las 10:00 horas para garantizar la participación de las y los trabajadores en la movilización».

«Hay ámbitos de la Justicia paralizados»

Iñiguez hizo mención al resto de las negociaciones salariales en el Estado neuquino y las diferenció de la que encabezaron el TSJ y Sejun.

Indicó que mientras los demás sectores de la administración pública ya acordaron sus pautas para este año, incluso «resignando ciertas condiciones», el Poder Judicial permanece sin un convenio salarial vigente.

También comentó que los agentes presentan algunas ventajas en comparación con otras actividades. En esa línea, afirmó que integran uno de los pocos grupos al que le pagan «por no trabajar durante un mes y medio» o «tener una carga semanal de 30 horas».

El presidente del Colegio de Abogados aclaró que esos esquemas fueron producto de la lucha sindical, pero que este factor no exime al Poder Judicial de cumplir ciertas pautas presupuestarias como en las demás reparticiones del Estado.

Consultado por el diálogo entre la asociación que preside y las partes, sostuvo que la última conversación se produjo «hace unos 10 días», cuando la expectativa de arribar a un convenio era alta. No obstante, comentó que a partir de ahí la distancia entre el gremio y el tribunal comenzó a incrementarse, afectando, según dijo, el trabajo de áreas sensibles.

«Hay ámbitos que están paralizados», remarcó. Y aseguró que la afectación es especialmente notoria en los fueros civil, de familia y comercial, donde el volumen de expedientes y trámites que se concretan por día suele ser mayor.

De acuerdo a Iñiguez, el fuero de Familia, Niñez y Adolescencia recibe unos 1.400 casos por año, muchas veces por litigios complejos en los que se juega los ingresos o la protección de familias y personas sin mayoría de edad.

«En el fuero de trabajo, por mencionar, una persona puede estar pasando por una crisis de oferta de trabajo y, al mismo tiempo, enfrentarse a una demora de su trámite en la Justicia; es una doble victimización la que está experimentando«, agregó.

Comentó que si bien algunas dependencias están recepcionando procesos, el trabajo está a cargo de un número reducido de funcionarios, que, por el cúmulo de causas, «no dan abasto para llegar con todo».

El planteo sindical que cuestionó el Colegio de Abogados

Junto a las declaraciones de Iñiguez el Colegio también se pronuncio por medio de un comunicado, donde cuestionó la paralización de las negociaciones.

«Esperamos que se sienten a dialogo y puedan ceder para acercar posiciones, porque es la única manera», agregó el referente de los letrados locales, quien apuntó también contra el reclamo del sindicato para obtener una recomposición salarial por la inflación de enero de 2024.

«Es un pedido que no prosperó en las demás áreas del Estado, plantearlo ahora es agudizar el conflicto«, añadió y cerró: «Nuestros matriculados son los que nos exponen esta situación y ellos lo hacen por sus clientes«.

La movilización de Sejun estaba prevista para hoy a las 10:30 en la Ciudad Judicial. El recorrido incluía a las calles Leloir, Buenos Aires, Talero, Elordi y La Rioja, para pasar por la Casa de Gobierno. Finalmente, a través de Carlos H. Rodríguez, la marcha tenía planificado culminar en la sede del TSJ, sobre Alberdi 52.