La paritaria estatal pendiente en Neuquén: llegó otra oferta para los judiciales y define un plenario

El sindicato fijó el Plenario Provincial virtual para este lunes a las 10:30. Foto: archivo Cecilia Maletti.

Luego del receso estival, la mesa salarial del Poder Judicial de Neuquén se reactivó el viernes pasado. Durante la reunión entre las partes, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le acercó una propuesta con algunas modificaciones a SEJuN, el sindicato que representa a los empleados del sector.

El gremio propuso para este lunes un plenario provincial virtual a las 10:30 para discutir lo ocurrido en la última mesa de negociación y determinar las próximos pasos en la discusión salarial.

La oferta del TSJ de Neuquén: qué cambios hubo desde la última negociación

Según informaron desde Sejun, la propuesta salarial del TSJ mantuvo el esquema de actualizaciones trimestrales por Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero a diferencia del anterior ofrecimiento, que solo contemplaba el primer semestre del año, esta vez se planteó prolongarlo al periodo enero-diciembre de 2026.

Las actualizaciones se calcularían sobre los salarios del trimestre inmediato anterior a partir del promedio entre el IPC Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el IPC de la Provincia del Neuquén elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos.

Además, se propuso una asignación extraordinaria no remunerativa ni bonificable en dos cuotas de $350.000 cada una: la primera durante la primera semana de marzo y la segunda en el mes de septiembre de 2026.

Una propuesta insuficiente y un cuarto intermediario

Durante las negociaciones los representantes de SEJuN adelantaron que la propuesta resultaba insuficiente para la recomposición salarial por lo que calificaron como una perdida de poder adquisitivo constante desde inicios del 2024.

A su vez, desde el sindicato explicaron que la oferta no consideró que el promedio del IPC nacional es inferior al neuquino, lo que se traduciría en una pérdida del poder adquisitivo en cada trimestre.

Por esto, SEJuN determinó este lunes el retiro de los trabajadores a las 10 y un plenario provincial virtual a las 10:30 para analizar lo conversado en la mesa salarial y definir los pasos a seguir.

En cuanto a la continuidad de la negociación, se acordó pasar a un cuarto intermedio este miércoles 25 de febrero a las 13.

Según informaron desde el sindicato a Diario RIO NEGRO, el plenario aún continúa pasado el mediodía.