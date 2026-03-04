Corte en el centro de Neuquén: judiciales piden una nueva oferta salarial y se agrava el conflicto

Empleados judiciales se concentraron frente al TSJ este miercoles a la mañana. Foto: Matías Subat

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun) se concentró este miércoles a la mañana frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para pedir una nueva mesa salarial y una propuesta mejorada.

El Poder Judicial es el único sector que no cerró la paritaria desde que comenzaron las negociaciones en octubre del 2025. Desde el sindicato aseguran que de no presentarse una propuesta superadora profundizarán su plan de lucha.

Trabajadores judiciales piden recuperar poder adquisitivo

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario general de Sejun, Santiago Alonso, explicó que el sindicato le propuso al TSJ distintas fórmulas para recuperar el salario que, consideran, vienen perdiendo desde inicios del 2024.

«Es aproximadamente el 30% de nuestro sueldo como trabajadores y trabajadoras judiciales que venimos arrastrando desde ese momento», contó el dirigente.

Señaló que hasta ahora las ofertas no se acercaron a lo pedido y que, si bien han mejorado, siguen resultado insuficientes: «Necesitamos tener un recupero ante la emergencia económica que tienen muchos compañeros y muchas compañeras».

Alonso también detalló que esperan que el tribunal responda con una nueva instancia de negociación ya que no pasaron a un cuarto intermedio en la última mesa salarial.

A su vez, aseguró que si no se atiende el reclamo con una propuesta mejorada el sindicato profundizará las medidas de lucha con paros, retiro de actividades, quites de colaboración y asambleas en los lugares de trabajo.