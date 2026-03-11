Quite total de colaboración de judiciales en Neuquén: SEJUN volvió a rechazar la oferta salarial

Según el sindicato, el Registro de la Propiedad Inmueble es un punto estratégico. Foto: Matías Subat.

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJuN) realizó este miércoles un paro de actividades. Desde las 7 de la mañana, el gremio se concentra frente al Registro de la Propiedad Inmueble, en la calle Basavilbaso.

Tras el plenario provincial realizado el 10 de marzo, SEJuN volvió a rechazar la propuesta salarial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y definió intensificar las medidas de fuerza, entre ellas el quite total de colaboración en las dependencias del Poder Judicial.

Medidas de fuerza: asambleas, recorridas y quite de colaboración

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Santiago Alonso, secretario general de SEJuN, explicó por qué decidieron concentrarse en el registro.

«Es un lugar para nosotros estratégico primero por los intereses que hay en términos económicos, que se mueven dentro del registro de la propiedad inmueble», sostuvo el secretario general.

Adelantó que durante el plenario definieron realizar asambleas permanentes y quite total de colaboración en todas las dependencias judiciales de la provincia. Contó también que este jueves y viernes el sindicato hará recorridas por las oficinas donde se realicen asambleas.

«No solamente acá en la ciudad de Neuquén, sino también también en las otras inscripciones desde Chos Malal, Zapala, Cutral Có, Junín, San Martín de los Andes«, detalló Alonso.

Además, aseguró que las dependencias judiciales seguirán funcionando: «Hay funcionarios, hay magistrados que tienen la obligación de atender a los usuarios de justicia. El personal está con medidas de fuerza ante un legítimo derecho constitucional, pero esto no quita que la sociedad pueda acercarse».

«No configura un aumento salarial real»

El representante del sindicato declaró que la última oferta salarial fue rechazada porque seguía resultando insuficiente en comparación con la pérdida salarial a inicios del 2024.

«Lamentablemente las propuestas que nos ha hecho el tribunal siguen siendo bonos. En la emergencia financiera y económica que tienen algunos compañeros entendemos que en lo inmediato le resuelve esa problemática, pero desde la perspectiva sindical un bono no remunerativo no bonificable no configura un aumento salarial real«, afirmó.

Resaltó que dentro de las problemáticas que tiene el poder judicial se encuentra «la falta de personal y la falta de recursos«. Agregó que ese poder «no tiene autonomía financiera y eso se refleja después en el servicio de justicia que se presta».