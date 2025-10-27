Abusó varias veces de su propia hija en Rincón de los Sauces y fue condenado

Abusó sexualmente varias veces de su hija en Rincón de los Sauces y fue condenado

La justicia de Neuquén declaró responsable penalmente a un hombre por el delito de Abuso Sexual Simple Agravado y Continuado por el vínculo, por ser el encargado de la guarda, y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años. La víctima fue su hija y los ataques se perpetraron en Rincón de los Sauces.

La decisión fue tomada por unanimidad por el tribunal integrado por la jueza Carina Álvarez y los jueces Luciano Hermosilla y Cristian Piana.

Varios años de abusos

Los hechos se produjeron entre los años 2020 y 2023. Durante ese período, la víctima, que entonces tenía entre 7 y 9 años, sufrió repetidos abusos por parte de su padre, aprovechándose de la ausencia de su madre en el hogar.

El caso salió a la luz cuando la niña, con valentía, logró contar lo que le sucedía a su maestra. La denuncia activó el protocolo de protección y contención a la víctima, iniciando una investigación exhaustiva que culminó con la declaración de responsabilidad del acusado.

Unanimidad para resolver

La prueba clave para la condena fue el testimonio de la niña en cámara Gesell. El tribunal valoró la claridad y coherencia de su relato, respaldado por un informe profesional que descartó cualquier indicio de inducción o manipulación.

«El tribunal, por unanimidad, consideró que el testimonio de la víctima en cámara Gesell fue claro, y el informe profesional de dicho testimonio detalla que el mismo no presenta rasgos de inducción ni la existencia de algún interés espúreo. Junto a la prueba complementaria se puede acreditar más allá de toda duda razonable la autoría de los abusos por parte del imputado», se desprende del fallo.

La sentencia final, con la imposición de la pena, se conocerá en los próximos días.