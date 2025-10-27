Mataron a un hombre en Loncupé: fue apuñalado en la vía pública y hay un detenido

Matan a un hombre en Loncupé: fue apuñalado en la vía pública y hay un detenido. Foto: archivo

Un hombre de 34 años murió tras ser apuñalado durante una pelea ocurrida en la noche del domingo en la esquina de Gobernador Rodríguez y Cacique Purrán, en la localidad de Loncopué.

La víctima fue identificada como Franco Arón Morel, quien recibió una herida mortal con un arma blanca en la zona de la ingle. Pese a los intentos de asistencia, murió poco después a causa de la lesión.

Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió en plena vía pública, donde Morel mantuvo una discusión con otro hombre, con quien tenía diferencias previas. La disputa derivó en una pelea que terminó con el fatal desenlace.

El agresor resultó herido

El otro involucrado también resultó herido, con lesiones cortantes en la cabeza, por lo que fue trasladado al hospital de Zapala, donde permanece internado bajo custodia policial. En el lugar del crimen, la Policía secuestró un cuchillo, que habría sido utilizado en el ataque.

El fiscal Marcelo Jofré, a cargo de la investigación, solicitó que la autopsia del cuerpo de Morel se realice en la ciudad de Neuquén.

Mañana sería imputado

Jofré pidió una audiencia de formulación de cargos contra el sospechoso, que se llevará a cabo mañana, una vez que el hombre reciba el alta médica.

Fuentes del caso señalaron que hay al menos un testigo presencial del hecho, lo que permitirá reconstruir con mayor precisión las circunstancias de la pelea y determinar las responsabilidades penales.

La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía de Homicidios y la Policía del Neuquén, que trabajan en el relevamiento de pruebas y testimonios.