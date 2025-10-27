Llevaba escondido en el cuerpo más de cuatro kilos de cocaína: iba en un colectivo de Roca a Bariloche

Llevaba escondido en el cuerpo más de cuatro kilos de cocaína: iba de Roca a Bariloche

En un operativo de control realizado en la báscula Senillosa, ubicada en el kilómetro 1260 de la Ruta Nacional 22, personal de la Gendarmería Nacional incautó 4,314 kilogramos de cocaína que se encontraban en poder de un joven oriundo de General Roca, provincia de Río Negro.

Según pudo reconstruir Diario RÍO NEGRO, el procedimiento se desarrolló el sábado por la noche, cuando los efectivos detuvieron al interno V42870 de la empresa Vía Bariloche. Durante la inspección de rutina, se dispuso el descenso aleatorio de pasajeros para revisar sus pertenencias mediante el escáner instalado en el lugar.

Entre los pasajeros se encontraba el sospechoso, quien viajaba en el asiento número 22, con origen en General Roca y destino final en San Carlos de Bariloche. Al acercarse al control, el joven intentó retirarse rápidamente del área, pero fue interceptado por los agentes. En ese momento, los gendarmes advirtieron que llevaba elementos rígidos adheridos a su cuerpo.

Los paquetes de droga iban pegados al cuerpo.

El hombre reconoció de forma espontánea que transportaba clorhidrato de cocaína y entregó voluntariamente cuatro paquetes rectangulares.

Eran cuatro paquetes

El pesaje posterior confirmó que contenían 1,070 kg, 1,066 kg, 1,083 kg y 1,094 kg de la sustancia, con un total de 4,314 kilogramos. Además, se le secuestró un teléfono celular Samsung Galaxy J7 Prime y la suma de $190.000 en efectivo.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Neuquén, bajo la dirección de la fiscal Vanesa Rebolledo y la intervención del fiscal auxiliar Ignacio Oller. Paralelamente, las Unidad de Procedimientos Judiciales UNIPROJUD de General Roca, verificó la existencia del domicilio del detenido, ubicado en el barrio 827 Viviendas.

Investigan el domicilio del detenido

Ante la posibilidad de hallar más elementos vinculados al delito, se solicitó al juez interviniente una orden de allanamiento del inmueble para el secuestro de posibles pruebas relacionadas con el transporte de estupefacientes.

Finalmente, y considerando la gravedad del hecho y el avance de la investigación, Rebolledo y Oller pidieron la detención formal del imputado conforme al artículo 215 del Código Procesal Penal Federal, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del proceso judicial.