Persecución en Bariloche: detuvieron a un prófugo con captura vigente y hallaron equipos para abrir autos

El hombre fue interceptado luego de una fuga que finalizó tras perder el control en una calle del sector oeste de la ciudad.

Un hombre de 29 años con pedido de captura vigente fue detenido por la Policía de Río Negro tras una persecución que se desarrolló en el sector oeste de Bariloche y terminó cuando el vehículo que conducía impactó contra un cesto de residuos. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la comisaría 27° de Melipal y se inició luego de que el sistema de cámaras con lector de patentes (LPR) detectara un Toyota Etios que habría estado vinculado a distintos hechos delictivos cometidos en diversas jurisdicciones.

La fuga y el choque

Según informaron fuentes policiales, los uniformados localizaron el rodado a la altura del kilómetro 5. Al advertir la presencia de los móviles, el conductor aceleró y emprendió la fuga.

La persecución se extendió por varias cuadras hasta que el sospechoso perdió el control del vehículo e impactó contra un cesto de residuos en la calle Ojos del Salado, donde finalmente fue reducido y detenido por los efectivos.

Al verificar sus antecedentes, la Policía constató que el hombre registraba un pedido de captura vigente emitido en marzo de 2026 por el Juzgado de Ejecución Penal 12 de Bariloche, en el marco de causas vinculadas a hechos delictivos anteriores.

Qué encontraron en el vehículo

Con autorización judicial, los efectivos realizaron una requisa sobre el Toyota Etios y secuestraron distintos equipos de comunicación.

De acuerdo con la investigación preliminar, esos dispositivos habrían sido utilizados para vulnerar sistemas de cierre centralizado y alarmas de automóviles, una modalidad delictiva que es objeto de análisis por parte de la Justicia.

El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras continúan las actuaciones para determinar su eventual vinculación con otros hechos investigados en la región.