Acusado de matar de una puñalada durante un partido de truco: comenzó el juicio por jurados en Loncopué

Mató de una puñalada tras un chiste durante un partido de truco: comenzó el juicio por jurados en Loncopué

Bajo la dirección de la jueza técnica Carolina González, comenzó ayer el juicio por jurados contra J.P.C., el único imputado por el asesinato de Franco Daniel Ramírez. El hecho, ocurrido el 1 de junio de 2025, conmocionó a la localidad neuquina por la aparente nimiedad del desencadenante: un comentario humorístico que terminó en tragedia.

La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, encabeza la acusación frente a un tribunal popular compuesto por 12 ciudadanos en paridad de género, quienes deberán decidir la culpabilidad del acusado antes del cierre del proceso, previsto para mañana.

Un ataque «a traición» en medio de una comida

Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, el crimen ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada en una vivienda del barrio 114 Viviendas. Allí, un grupo de personas compartía una cena y jugaba al truco en un clima que, hasta entonces, parecía distendido.

Minutos antes del desenlace fatal, cerca de las 3:30, Ramírez realizó un chiste que generó una «ofuscación momentánea» en el imputado. Aunque la tensión pareció disiparse y la reunión continuó, poco después J.P.C. tomó una decisión letal.

«El acusado se levantó de su silla, extrajo un cuchillo de 32 centímetros que ocultaba entre sus ropas, rodeó la mesa y, sin mediar palabra, le asestó una puñalada directa al corazón», detalló la fiscalía.

Alevosía y vulnerabilidad extrema

La fiscal Pizzipaulo sostiene que se trató de un ataque súbito y a traición. Uno de los puntos clave de la acusación es el estado de indefensión de la víctima. El informe médico incorporado a la causa reveló que Ramírez presentaba 2,64 gramos de alcohol por litro de sangre.

Este nivel de intoxicación, según los peritos, le provocaba una incapacidad plena para prever, evitar o defenderse de cualquier agresión. La fiscalía argumenta que el victimario era consciente de esta vulnerabilidad, lo que fundamenta la calificación legal de:

Homicidio agravado por alevosía, en calidad de autor (Artículos 80 inciso 2 y 45 del Código Penal).

Recta final del proceso

Ramírez murió en el acto debido a un taponamiento cardíaco provocado por la profundidad de la herida. Durante las jornadas de ayer y hoy, se prevé la declaración de testigos presenciales que se encontraban en la vivienda, además de la presentación de pruebas científicas y documentales.

Se espera que, tras los alegatos de clausura de las partes, el jurado popular pase a deliberar para dar a conocer su veredicto durante el día de mañana. En caso de ser hallado culpable bajo la calificación de alevosía, J.P.C. podría enfrentar la pena de prisión perpetua.