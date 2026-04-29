Un hombre lucha por su vida en Cipolletti tras recibir un disparo en el pecho: hay demorados

Un hombre lucha por su vida en Cipolletti tras recibir un disparo en el pecho: hay un demorado

En un episodio que está en plena investigación, un hombre de aproximadamente 30 años resultó gravemente herido tras recibir un impacto de bala en el tórax, en Cipolletti. Por el hecho, la Policía de Río Negro trasladó a tres personas que estaban en el lugar hasta la comisaría.

El incidente tuvo lugar esta mañana en el barrio Martin Fierro sobre la calle Larralde, en el sector limítrofe entre Cipolletti y Fernández Oro, área que corresponde a la jurisdicción de la Comisaría 26. Según las primeras informaciones, el alerta llegó a las autoridades tras escucharse detonaciones de arma de fuego, lo que derivó en un rápido despliegue policial y del sistema de emergencias.

Los detalles del hecho

La víctima, cuya identidad no fue difundida, fue hallada con una herida de arma de fuego a la altura del pecho. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado de urgencia al hospital de Cipolletti, donde permanece en estado crítico y con pronóstico reservado.

Respecto a la investigación, fuentes judiciales precisaron que la principal hipótesis descarta, por el momento, un intento de robo al azar.

Los datos recabados en la escena sugieren que el herido y otras tres personas (dos hombres y una mujer) se encontraban en el lugar.

Todos fueron trasladados a la comisaría para que brinden sus versiones del hecho y permanecen a disposición de la Justicia mientras se determina su grado de participación.

Investigación en curso

Policía trabaja en el lugar del hecho realizando peritajes, levantamiento de rastros y búsqueda de vainas servidas para determinar el calibre del arma utilizada.

Información en desarrollo.