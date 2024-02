Acusan a empresarios de Comarsa por contaminación ambiental en Neuquén

La fiscalía de Delitos Ambientales formulará cargos este jueves contra el dueño y la gerencia de la empresa Comarsa, por presunta contaminación con barros empetrolados en el Parque Industrial Neuquén.

La APDH de Neuquén también presentará su acusación como querellante. El abogado Bruno Vadalá explicó a diario RÍO NEGRO que «la empresa recibió mucho dinero por un servicio que no prestó. Millones de dólares por un saneamiento que no hicieron».

Agregó que «hay un tema con la cuestión económica en medio de la cuestión ambiental: detrás de todos los grandes negocios empresariales ambientales, hay millones de dólares y este es un claro ejemplo«.

Señaló que «tanto en esta causa como otras que instamos y no llegaron a este punto, creemos que la cuestión ambiental es trascendental. La APDH tiene su preocupación en la vigencia y el respeto de los derechos humanos y el paradigma ambiental en clave de derechos humanos es importantísimo».

Agregó Vadalá que «no solo estamos pensando en las generaciones futuras, sino vinculado con otras tramas de derechos humanos. Hoy es central poner el foco en lo que está pasando en materia ambiental».

«Hay grandes empresas detrás de estas maniobras que no solo defraudan en materia económica, sino que la comunidad es la afectada. Esto hay que explicarlo, y lo vamos a trabajar, los casos son importantes porque nos permiten visibilizar lo que está sucediendo», indicó el abogado.

Cómo fue la denuncia

En tanto, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, querellante y cuya denuncia en 2020 dio origen al legajo, informó que «se investiga la comisión del delito de contaminación peligrosa para la salud y el ambiente por parte de la empresa Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (Comarsa) y administración fraudulenta».

La formulación de cargos es contra Juan Manuel Luis, Héctor Basilotta y Federico Ponce, autoridades anteriores y actuales de la empresa, informó la asociación.

La imputación

El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid había anticipado en noviembre del año pasado que durante la formulación de cargos precisará los volúmenes de contaminantes y los períodos concretos por los cuales se los responsabiliza, así como el monto económico involucrado en la operatoria.

Concretamente, «cobraron y certificaron el tratamiento de un residuo que no trataron, y eso generó un daño al ambiente y afectación a la salud», dijo Breide Obeid, quien no dudó en especificar que de ser una planta tratadora de residuos del petróleo, se convirtió en un basurero de residuos petroleros. La fiscalía los acusará de que no tenían la capacidad de tratar los residuos peligrosos que recibieron y siguieron cobrando por recibirlos, sostuvo.

La audiencia comenzará a las 10.30 en la Ciudad Judicial, ante el juez de Garantías Mauricio Zabala.