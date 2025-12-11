ADRs argentinos en Wall Street: suben los bancos y rebota Mercado Libre este jueves 11 de diciembre

Luego del cierre positivo de ayer tras la decisión de la Reserva Federal (FED), y colocación de deuda en dólares del gobierno de Javier Milei, los activos argentinos transitan un jueves de reacomodamiento y cautela. A media rueda, el índice Merval opera prácticamente plano, con una leve baja del 0,20%. Los ADRs que sube y bajan este jueves 11 de diciembre.

En el frente externo, el Riesgo País medido por JP Morgan muestra estabilidad absoluta: se ubica en 630 puntos básicos (+0,30 respecto a la apertura). El mercado local opera con la mirada partida: un ojo en el clima internacional y otro en el INDEC, aguardando los datos de inflación de esta tarde para confirmar si los fundamentos internos acompañan las valuaciones actuales.

El ranking del mediodía: cómo quedaron los ADRs argentinos

El tablero de Rava Bursátil muestra hoy un escenario dividido. Mientras los unicornios y algunos bancos captan flujo de fondos, las energéticas y el sector agropecuario corrigen precios.

Las 5 que suben:

Mercado Libre : +1,83% (Rebota fuerte tras la caída de ayer).

: +1,83% (Rebota fuerte tras la caída de ayer). Banco Supervielle : +1,31%.

: +1,31%. BBVA : +0,89%.

: +0,89%. Ternium : +0,46%.

: +0,46%. Corporación América: +0,39%.

Las 5 que bajan:

Cresud : -2,05%.

: -2,05%. Globant : -1,60%.

: -1,60%. Central Puerto : -1,30%.

: -1,30%. YPF : -1,30% (Toma de ganancias tras el rally).

: -1,30% (Toma de ganancias tras el rally). Pampa Energía: -0,96%.

Clima global favorable y la prueba de fuego local

El movimiento de la Reserva Federal de ayer, recortando la tasa otros 25 puntos básicos, terminó de configurar un escenario internacional más amable para los mercados emergentes. Al validar un «aterrizaje suave» de la economía norteamericana, se abre una ventana donde los capitales globales podrían buscar rendimiento (yield) fuera de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que indirectamente beneficia a las acciones locales.

En este contexto de liquidez global, el Gobierno nacional monitorea el desempeño de su reciente colocación de deuda en dólares, buscando consolidar la baja del Riesgo País. Si bien el escenario externo ayuda, la prueba de fuego es doméstica.

Los inversores se mueven con selectividad, esperando el dato de inflación de hoy como la señal definitiva. Una cifra que confirme la desaceleración de precios sería la «carta ganadora» para justificar que el Merval se sostenga en máximos y validar la estrategia financiera del equipo económico de cara al cierre del año.