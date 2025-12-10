Wall Street en «modo espera»: el Merval rebota y los ADRs operan mixtos a horas de la señal de la Fed
La bolsa porteña sube un 1,3% a media rueda, desacoplada de la cautela global. El Riesgo País se mantiene estable en 633 puntos. El mercado descuenta una baja de tasas, pero teme a la "letra chica" del anuncio de las 16 horas.
La rueda financiera de este miércoles opera bajo una tensa calma. Mientras los grandes operadores globales evitan movimientos bruscos hasta conocer el veredicto de la Reserva Federal (Fed), los activos argentinos muestran una dinámica propia: el índice Merval rebota con fuerza (+1,30%), mientras que las acciones en Wall Street (ADRs) operan mixtas, con una fuerte recuperación de las energéticas pero caídas en los unicornios tecnológicos.
El Riesgo País argentino, medido por JP Morgan, se mantiene prácticamente inamovible en los 633 puntos básicos (-0,20 respecto a la apertura). El mercado opera con volúmenes reducidos, en lo que los analistas de Bloomberg definen como un clásico «wait and see» (esperar y ver).
El ranking del mediodía: Energía arriba, Tech abajo
El tablero de Rava Bursátil a las 12:12 muestra una rotación de carteras. Los papeles energéticos y bancarios, que ayer habían sufrido, hoy lideran las subas, mientras que empresas como Mercado Libre sufren un duro castigo.
Las que más subieron:
- Loma Negra: +3,30%
- Transportadora Gas del Sur: +2,99% (Fuerte rebote tras la baja de ayer).
- Pampa Energía: +2,81%.
- Banco Supervielle: +1,91%.
- Edenor: +1,77%.
Las que bajan (u operan neutras):
- Mercado Libre: -4,62% (La mayor caída del día para el unicornio argentino).
- Tenaris: -1,38%.
- Globant: -0,95%.
- Irsa: -0,30%.
- Corporación América: +0,04% (Opera prácticamente plana, sin tendencia definida).
Alerta Fed: el foco puesto en Jerome Powell
La cautela de los inversores tiene una explicación técnica y horaria. El anuncio oficial de la Fed se conocerá a las 14:00 hora de Washington (16:00 hora argentina). Según un reporte de Bloomberg, el mercado ya ha descontado que habrá un recorte de 25 puntos básicos, llevando la tasa de referencia al rango de 3,50% – 3,75%.
Sin embargo, el miedo no es a la tasa de hoy, sino al futuro. La nota de Bloomberg destaca que el organismo opera con cierta «ceguera» en sus datos debido al reciente cierre del gobierno (shutdown) en EE.UU., lo que obligará a Jerome Powell a ser extremadamente cuidadoso en su discurso.
Lo que realmente moverá la aguja será la actualización del «diagrama de puntos» (dot plot), que se publica esta tarde. Los inversores buscarán pistas para saber si el ciclo de recortes continuará en 2026 o si la Fed hará una pausa para controlar la inflación persistente.
Por qué esto golpea a la Argentina
El impacto en la economía local es directo, ya que la tasa de la Fed fija el «precio» del dinero a nivel global.
- Fuga de capitales: Si Powell mantiene un tono restrictivo o el diagrama de puntos muestra menos recortes para 2026, los grandes fondos de inversión tienden a salir de mercados emergentes (como Argentina) hacia la seguridad de los bonos del Tesoro estadounidense. Esto presiona al alza el Riesgo País y encarece el crédito que busca el Gobierno.
- Golpe a las materias primas: Un dólar fortalecido por tasas altas suele deprimir el precio internacional de las commodities. Esto significa menos dólares por la soja del campo y menos valor para el barril de petróleo de Vaca Muerta, golpeando el ingreso de divisas clave para las reservas del Banco Central.
Comentarios