Wall Street en «modo espera»: el Merval rebota y los ADRs operan mixtos a horas de la señal de la Fed

La rueda financiera de este miércoles opera bajo una tensa calma. Mientras los grandes operadores globales evitan movimientos bruscos hasta conocer el veredicto de la Reserva Federal (Fed), los activos argentinos muestran una dinámica propia: el índice Merval rebota con fuerza (+1,30%), mientras que las acciones en Wall Street (ADRs) operan mixtas, con una fuerte recuperación de las energéticas pero caídas en los unicornios tecnológicos.

El Riesgo País argentino, medido por JP Morgan, se mantiene prácticamente inamovible en los 633 puntos básicos (-0,20 respecto a la apertura). El mercado opera con volúmenes reducidos, en lo que los analistas de Bloomberg definen como un clásico «wait and see» (esperar y ver).

El ranking del mediodía: Energía arriba, Tech abajo

El tablero de Rava Bursátil a las 12:12 muestra una rotación de carteras. Los papeles energéticos y bancarios, que ayer habían sufrido, hoy lideran las subas, mientras que empresas como Mercado Libre sufren un duro castigo.

Las que más subieron:

Loma Negra: +3,30%

+3,30% Transportadora Gas del Sur: +2,99% (Fuerte rebote tras la baja de ayer).

+2,99% (Fuerte rebote tras la baja de ayer). Pampa Energía: +2,81%.

+2,81%. Banco Supervielle: +1,91%.

+1,91%. Edenor: +1,77%.

Las que bajan (u operan neutras):

Mercado Libre: -4,62% (La mayor caída del día para el unicornio argentino).

-4,62% (La mayor caída del día para el unicornio argentino). Tenaris: -1,38%.

-1,38%. Globant: -0,95%.

-0,95%. Irsa: -0,30%.

-0,30%. Corporación América: +0,04% (Opera prácticamente plana, sin tendencia definida).

Alerta Fed: el foco puesto en Jerome Powell

La cautela de los inversores tiene una explicación técnica y horaria. El anuncio oficial de la Fed se conocerá a las 14:00 hora de Washington (16:00 hora argentina). Según un reporte de Bloomberg, el mercado ya ha descontado que habrá un recorte de 25 puntos básicos, llevando la tasa de referencia al rango de 3,50% – 3,75%.

Sin embargo, el miedo no es a la tasa de hoy, sino al futuro. La nota de Bloomberg destaca que el organismo opera con cierta «ceguera» en sus datos debido al reciente cierre del gobierno (shutdown) en EE.UU., lo que obligará a Jerome Powell a ser extremadamente cuidadoso en su discurso.

Lo que realmente moverá la aguja será la actualización del «diagrama de puntos» (dot plot), que se publica esta tarde. Los inversores buscarán pistas para saber si el ciclo de recortes continuará en 2026 o si la Fed hará una pausa para controlar la inflación persistente.

Por qué esto golpea a la Argentina

El impacto en la economía local es directo, ya que la tasa de la Fed fija el «precio» del dinero a nivel global.