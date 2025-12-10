La Reserva Federal de Estados Unidos bajó la tasa por tercera vez en el año este miércoles: cómo quedó

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió este miércoles hacer un nuevo recorte de 0,25 puntos en la tasa de interés de referencia, que quedó en el rango de 3,5%-3,75%.

Esta medida representa el tercer corte en la tasa de los fondos federales de lo que va del 2025.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) argumentó su decisión basado en respaldar sus objetivos y “en vista del cambio en el balance de riesgos”.

“Al considerar el alcance y el momento oportuno de los ajustes adicionales al rango objetivo de la tasa de los fondos federales, el Comité evaluará cuidadosamente los datos que se reciban, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos”, señaló el comunicado oficial.

Además, la FED explicó que buscan alcanzar el máximo empleo y llevar la inflación a una tasa del 2% a largo plazo.

«El Comité está atento a los riesgos para ambos lados de su doble mandato y considera que los riesgos a la baja para el empleo aumentaron en los últimos meses”, sentenciaron.

En sus previsiones, los funcionarios proyectaron un nuevo recorte de 25 puntos básicos en 2026 y otro en 2027. Mientras tanto, siguen divididas las perspectivas sobre la tasa de interés.

Unos siete funcionarios se mostraron a favor de mantenerlas estables durante el próximo año, mientras que otros ocho se mostraron partidarios de, al menos, dos recortes.

«Curiosamente, todos en la mesa del FOMC coinciden en que la inflación es demasiado alta y queremos que baje, y coinciden en que el mercado laboral se ha debilitado y que existe un mayor riesgo», planteó el titular del organismo, Jerome Powell,

Con información de Noticias Argentinas.

Inflación, desempleo y crecimiento: qué estima el banco central

Asimismo, el banco central elevó del 1,8% al 2,3% su previsión de crecimiento del PIB de EE.UU. para el próximo año.

A su vez, la inflación se situará en el 2,4% y la tasa de desempleo en el 4,4% a finales del año que viene, según sus cálculos.