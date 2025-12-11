Inflación de noviembre 2025: Río Negro cerró con 1,74% y registró una baja respecto a octubre

Este jueves 11 de diciembre, la Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro dio a conocer que la inflación de noviembre fue del 1,74%, registrando así una baja respecto al mes de octubre que se mantuvo en el 2,2%.

Según se precisó en el informe compartido por el Gobierno, la variación interanual cerró en 21,72% y la acumulación anual se ubicó en los 19,13%.

Inflación de noviembre de Río Negro: el dato rubro por rubro

El rubro con más aumento en noviembre fue el de Esparcimiento con un índice de 5,74% y una variación interanual de 13,68%.

Le siguen:

«Vivienda» con 3,41%

«Atención médica y gastos para la salud» con 2,21%

«Alimentos» con 1,58%

«Transportes y servicios» con 1,03%

«Equipamiento y mantenimiento del hogar» con 0,77%

«Indumentaria y accesorios» con 0,66%

«Artículos Personales y de tocador» con 0,57%

IPC de noviembre: a qué hora se publicará la inflación de Nación y Neuquén

El Indec se prepara para la difusión de los datos a nivel nacional y si bien este dato es de gran interés, la atención también se centra en cómo se comportó la economía en Neuquén.

Si bien el Indec no suele publicar los datos de cada provincia de forma separada, sí se publican las cifras a nivel regional, incluyendo a la Patagonia.

En cuanto a las estadísticas propias de cada provincia, la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén divulga sus datos el mismo día que Río Negro y Nación.

En Neuquén la cifra se revelará por la tarde, alrededor de las 16 casi al mismo tiempo que el informe nacional del Indec.