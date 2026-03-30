AFA: definen quién investiga la causa por la mansión en Pilar y de retención de aportes, ambas involucran a Chiqui Tapia

El fiscal, Mario Villar, ante la Cámara Federal de Casación sostuvo que la causa que investiga la mansión de Pilar vinculada a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debe radicarse en la Ciudad de Buenos Aires . Involucran dos investigaciones a los máximos dirigentes de la entidad deportiva, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Otras averiguaciones es por la retención de 19.000 millones de pesos de aportes patronales. Ambas tendrán definiciones este lunes.

AFA: definiciones por retención de aportes patronales

Sobre el expediente por la retención de aportes patronales, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante decidirá si procesa o sobresee al presidente y al tesorero de la Asociación, indicó Infobae. En la causa están imputados Víctor Blanco, expresidente de Racing, y Cristian Malaspina, su par de Argentinos Juniors, entre otros dirigentes.

Se los acusa de no haber abonado en tiempo y forma 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes patronales. La defensa argumentó que la deuda finalmente se saldó, citaron medios de Buenos Aires.

AFA: piden que la causa por la mansión de Pilar regrese a Comodoro Py

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que el expediente por la causa por la mansión en Pilar sea devuelto al juez federal Daniel Rafecas, rechazando así que la instrucción continúe en los tribunales de Campana.

Villar respaldó el recurso de queja presentado por el fiscal de San Martín, Carlos Cearras, al considerar que la especialización en materia de lavado de activos y el objeto de la causa exige que la instrucción se realice en los tribunales de Comodoro Py.

El fiscal planteó como alternativa que, de no regresar a manos de Rafecas, el caso sea derivado al fuero penal económico bajo el mando de Marcelo Aguinsky, también en la Capital Federal.

Mientras la defensa de los presuntos testaferros, Luciano Pantano y Ana Conte, insiste en que el caso debe quedar en Campana por la ubicación de los bienes.

Con este dictamen, los jueces de la Sala I de Casación, Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma, quedaron en condiciones de resolver el destino final del expediente. La decisión del tribunal determinará el ritmo de las pericias sobre el helipuerto, las caballerizas y la colección de vehículos de alta gama hallados en el predio de Pilar.

Con Infobae y Noticias Argentinas