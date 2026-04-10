Alumno que amenazó de muerte a sus compañeros en Cipolletti: investigan si hubo bullying

Tras la conmoción generada por una denuncia de presuntas amenazas en una institución educativa de Cipolletti, el Ministerio Público Fiscal informó que la Justicia y los organismos de protección ya trabajan en el abordaje integral del caso. La intervención oficial comenzó de manera inmediata una vez que la fiscalía de turno recepcionó la presentación y estableció contacto con las autoridades del establecimiento involucrado.

Debido a que el adolescente señalado es menor de edad no punible, el proceso penal dio paso a una actuación urgente centrada en la prevención y protección. En este contexto, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes tomó el rol central, coordinando acciones con la policía y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Entrevista con el alumno: habrían situaciones de bullying

Durante la jornada de hoy, la Defensora oficial mantuvo una extensa reunión con el joven y su grupo familiar. El encuentro tuvo como objetivo principal relevar la red de contención del adolescente, conocer su historia personal y analizar el contexto que derivó en la situación de conflicto.

Un dato clave surgido de las primeras entrevistas es la mención de situaciones de bullying que habrían afectado al menor.

Ante este escenario, la Defensoría adelantó que instará a la institución educativa a abordar la problemática de manera institucional, trabajando en la convivencia escolar y en el acompañamiento de todos los involucrados para evitar que estas dinámicas persistan.

Restricciones en la difusión de datos

Las autoridades recordaron que, al tratarse de menores de edad, rige un estricto principio de reserva de identidad. De acuerdo con las leyes vigentes (Ley 20.056 y Ley Nacional 26.061), está prohibida la difusión de datos, imágenes o antecedentes que permitan la identificación directa o indirecta de los involucrados, con el fin de resguardar su intimidad y evitar una mayor exposición.

Por el momento, el caso continúa bajo el seguimiento de los organismos de protección, quienes buscan una solución integral que garantice tanto la seguridad de la comunidad educativa como los derechos y la asistencia del adolescente y su entorno familiar.