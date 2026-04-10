Niña baleada en Roca: fue dada de alta mientras hay allanamientos simultáneos en la ciudad por la investigación del caso

Este viernes se están realizando ocho allanamientos en la zona Norte y en el barrio 827 viviendas. Foto: Andrés Maripe.

Esta mañana autoridades policiales informaron que la niña de 11 años que recibió un disparo en la cabeza durante una balacera en la zona norte de General Roca se recuperó favorablemente, y que se encuentra ahora en su hogar junto con su familia. En el marco de la investigación, se está realizando un megaoperativo en distintos puntos de la ciudad y se encontraron elementos que podrían estar ligadas al caso.

El hecho ocurrió el 21 de febrero, cuando dos hermanas de 11 y 9 años habían sido heridas al quedar en medio de una balacera. El ataque fue contra su casa, cometido por un grupo de personas que disparó desde un vehículo hacia el interior de la misma.

Cuando fueron trasladadas de urgencia al hospital Francisco López Lima, se determinó que una de ellas se encontraba en grave estado al recibir un disparo en la nuca. La otra niña recibió una herida de roce de bala en su brazo, por lo que no corrió riesgos mayores.

Dos menores fueron heridas el 21 de febrero, al quedar en medio de una balacera. Foto: archivo

Desde las 8 de hoy se están llevando a cabo ocho allanamientos en la zona Norte y en el barrio 827 viviendas, tras según informó el Subjefe de la Policía de Río Negro, Elio Daniel Tapia, en una conferencia de prensa para los medios locales, frente a la Unidad Regional II.

Los operativos surgen de la investigación de un domicilio en ese sector. «En uno de los domicilios se encontró una sustancia prohibida, que presuntamente podría ser cocaína. Eso se confirmará después de las pericias, y el pesaje también lo vamos a tener a posterior», precisó el comisario mayor.

Respecto a la confirmación de la hipótesis por el origen de los disparos, indicó que aún se encuentra trabajando en el caso el personal de la justicia, través del Ministerio de Público Fiscal

Para los allanamientos se movilizaron aproximadamente 60 efectivos de la Unidad Regional II, con personal de investigaciones de las ciudades de General Roca, Regina, Allen y Cipolletti, incluyendo efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), y de la Brigada Motorizada.