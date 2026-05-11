Búsqueda de Analía en Bariloche: confirman que tomó un colectivo el día que desapareció

La Policía de Río Negro coordina la búsqueda de Analía Corte, en la zona del kilómetro 6 de Bariloche. Foto: Chino Leiva

La búsqueda de Analía Corte, la mujer de 52 años que es intensamente buscada en Bariloche desde el viernes 8 de mayo, aportó esta tarde de lunes una información de suma relevancia porque el informe de la empresa de transporte urbano Mi Bus confirmó que la mujer subió a un colectivo de la Línea 51 el día de su desaparición, en la zona del kilómetro 6, en dirección hacia el centro de la ciudad.

La confirmación oficial por parte de la Policía de Río Negro llegó cerca de las 19, aunque desde horas antes familiares y el entorno de la mujer apuntaban en esa dirección con la presunción de que Analía tomó un colectivo.

Según la información oficial, existe un «indicio fílmico» de que Analía subió a un colectivo de la empresa Mi Bus el viernes 8 de mayo alrededor de las 11:18 en la parada de colectivos ubicada en la avenida De los Pioneros, a la altura del kilómetro 6, en el acceso al barrio Rancho Grande, donde se ubica su vivienda.

Buscan a Analía Corte, de 52 años en Bariloche.

El colectivo se dirigía hacia el centro y luego el alto de Bariloche, que es el recorrido habitual de la Línea 51. Ahora buscan determinar dónde descendió de la unidad para reorientar la búsqueda.

La Policía destacó que por la información con la que cuenta desde esta tarde, Analía se encontraba en ese momento en buenas condiciones físicas, vestida con ropa de abrigo.

Cuarto día de búsqueda de Analía Corte en Bariloche

La búsqueda de Analía cumplió este lunes su cuarta jornada luego de la denuncia de la familia de su desaparición el viernes. La Policía de Río Negro coordina los trabajos y tiene abocada a esta tarea a todas las unidades y divisiones especiales.

El martes se continuará con los rastrillajes en la ladera del cerro Otto, en distintos senderos, debido a la proximidad con la vivienda de la mujer que es buscada. Una cuadrilla de Parques Nacionales se abocó hoy a buscar en el sendero que conduce a la piedra de Habsburgo, detrás de la cima de la montaña y cuyo sendero parte de la confitería giratoria.

El grupo Coer estuvo este lunes recorriendo distintos sectores de la cara norte del cerro y este martes continuarán en la montaña. En paralelo seguirán en otros sectores de la ciudad.

También este lunes buzos rastrillaron el arroyo La Cascada, cercano a al vivienda de la mujer y donde los perros rastreadores habrían marcado rastros.

Distintas instituciones que participan en la búsqueda desplegaron recorridos en distintos sectores, en la costa del lago Nahuel Huapi, en la zona del arroyo Casa de Piedra, en la costa del arroyo Ñireco, las canchas de Adeful y también en alcantarillas y en la Ruta 23.