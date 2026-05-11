La búsqueda de Analía Corte en Bariloche se amplía al cerro Otto y la zona oeste

La búsqueda de Analia Corte, la mujer de 52 años que fue vista por última vez el viernes 8 de mayo alrededor del mediodía, se amplía con más personas en las tareas de rastrillaje y distintos sectores entre el cerro Otto, próximo a la vivienda de la mujer, y la zona del kilómetro 6.

La Policía de Río Negro coordina las tareas de rastrillaje. Este lunes, en el cuarto día de búsqueda, las tareas se dividieron por equipos y zonas. Un can rastreador que llegó de General Conesa hoy se concentra en tareas en la vivienda de Analía, ubicada en el barrio Rancho Grande, a la altura del kilómetro 6 metros hacia arriba de la avenida De los Pioneros.

Buscan a Analía Corte, de 52 años en Bariloche.

En tanto, la otra dupla con un can de la Policía avanza en los alrededores del kilómetro 6 desde la calle Nilpi (troncal del barrio La Cascada) hacia el oeste.

Parques Nacionales sumó ayer un equipo que este lunes realiza rastrillaje en el cerro Otto, hacia el sector sur; mientras que el grupo Coer de la Policía de Río Negro recorre el sector norte de la montaña.

Participan en las tareas distintas unidades y divisiones de la Policía de Río Negro, con 40 efectivos en terreno; entre ellos la Policía Montada y la Motorizada; además de la Policía Federal Argentina.

La Policía de Río Negro coordina la búsqueda de Analía Corte, en la zona del kilómetro 6 de Bariloche. Foto: Chino Leiva

La Brigada Montada y la Brigada Rural recorren senderos y sectores agrestes con caballos y patrullajes peatonales. A eso se suma el trabajo de móviles policiales de la comisaría 27° y subcomisaría 55°, que sostienen recorridas permanentes.

El ministerio de Seguridad indicó que uno de los puntos más sensibles de la búsqueda está centrado en la zona costera y en cercanías del arroyo Casa de Piedra. Allí intervienen efectivos de Prefectura Naval y buzos especializados, que inspeccionan sectores de agua y márgenes donde el acceso es complicado.

Esperan un informe de la empresa de transporte Mi Bus

Analía Corte se retiró de su vivienda el viernes 8 de mayo entre las 11 y las 12:30, en el barrio Rancho Grande que está próximo a la ladera norte del cerro Otto y a pocos metros de la avenida De los Pioneros. Cursa un cuadro depresivo.

Según se informó algunos rastros indican que se habría dirigido hacia la avenida, por eso la Policía solicitó a la empresa de transporte Mi Bus los registros de las cámaras de sus unidades en la franja horaria de la desaparición y también los movimientos de la tarjeta SUBE de la mujer. Hoy se espera el informe vinculado a la tarjeta de transporte.

La fuerza y familiares de Analía solicitaron la colaboración de la comunidad con el aporte de los registros de las cámaras de seguridad de las inmediaciones del kilómetro 6.

Por el momento no existen rastros concluyentes sobre el paradero de la mujer de 52 años, aunque el operativo continúa creciendo en recursos humanos y logísticos.

La búsqueda de Analía Corte en Bariloche cumple cuatro días. Participan fuerzas y distintas instituciones. Gentileza

Los rasgos de Analia Corte