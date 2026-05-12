Rastrillajes en el centro de Bariloche en la búsqueda de Analía Corte: el dato clave que siguen los investigadores

Sigue esta martes la intensa búsqueda de Analía Corte, la mujer de 52 años, quien se reportó como desaparecida el viernes pasado en Bariloche.

Desde la Policia de Río Negro brindaron nuevos detalles de dónde se focalizan los rastrillajes.

Tomó un colectivo: un dato clave en la búsqueda de Analía Corte

Según indicaron a Diario RÍO NEGRO desde la Policia provincial la búsqueda se focaliza hoy en la zona céntrica de la localidad cordillerana. Trabajan en el lugar canes, personal de Comisaría 27 y del Cuerpo de Investigaciones.

Se sigue una pista pudo haber descendido del colectivo en algún punto céntrico. Hubo efectivos en inmediaciones del shopping Patagonia.

Dónde hubo ya rastrillajes en Bariloche para encontrar a Analía Corte

Ayer desde la Policia dijeron que desde el momento de la desaparición se activó el protocolo de búsqueda para dar con su paradero, «bajo la coordinación de la Comisaría 27 y la participación de distintas unidades especiales y de orden público de la fuerza policial».

Ampliaron que la tarea contempló hasta el momento operativos de rastrillajes en sitios boscosos, sectores costeros y descampados, como también en distintos barrios ubicados en la zona oeste.

Indicaron que después de las primeras jornadas de búsqueda, se amplió el perímetro de rastrillaje, con la intervención de otras reparticiones ajenas a la institución. El domingo arribó a Bariloche una unidad de búsqueda con canes procedente de General Conesa, que se acopló a una repartición similar de la localidad cordillerana.

Características físicas de Analía, la mujer buscada en Bariloche

Rasgos: Delgada, Color de cabello: oscuro negro/pocas canas, liso, hasta altura los hombros, Estatura: 1,65 mts aprox. Color de los ojos: castaños, Color de piel: trigueña blanca, sin rasgos físicos destacados

Se ignora vestimenta al momento de ausentarse.

Cualquier información Comunicarse al Comando de Emergencias 911, al 2944-442222 (fijo de la Comisaria 27°) o dar conocimiento a cualquier Unidad más próxima.