Detuvieron al presunto asesino del joven en Cutral Co y dan con el arma: «Trataba de escapar de la ciudad»

Detienen al presunto asesino del joven en Cutral Co y dan con el arma: "Se lo atrapó intentando escapar de la ciudad"

Un rápido operativo policial desplegado en Cutral Co permitió detener al presunto autor del homicidio de Cristian Tarifeño, de 27 años, ocurrido durante la mañana de hoy en el barrio Brentana. El sospechoso, un hombre de 32 años oriundo del norte del país que se encontraba en la zona realizando labores de albañilería, fue atrapado cuando intentaba huir del ejido urbano a través de la Ruta 22.

El caso comenzó a investigarse a primera hora de la mañana tras una serie de alertas telefónicas recibidas por las fuerzas de seguridad.

“El personal del comando, minutos antes de las 9, recibió algunas comunicaciones telefónicas que daban cuenta de una persona que había sido lesionada detrás del cementerio local de Cutral Co. Así que se dirige el personal al lugar. Ya para este momento un vehículo particular había trasladado a una persona masculina lesionada de arma blanca hacia el hospital local de Cutral Co – Plaza Huincul, lo había dejado en la guardia y se había retirado del lugar”, precisó el comisario Roberto Fuentes, coordinador de la Dirección Seguridad en la Comarca.

Tras el ingreso de la víctima a la institución de salud, se confirmó su fallecimiento a causa de la gravedad de las heridas provocadas por un objeto punzocortante.

Importante despliegue policial y secuestro del arma homicida

Frente a este escenario, la Policía de Neuquén y la fiscalía local pusieron en marcha un amplio despliegue que incluyó toma de testimonios y relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas. La recolección de indicios permitió identificar en tiempo récord al principal sospechoso y establecer su ruta de escape.

Paralelamente, los efectivos lograron dar con el arma utilizada en la agresión mortal. Se trata de un cuchillo tipo carnicero, el cual ya fue puesto a disposición de la fiscalía interviniente para la realización de las pericias correspondientes.

El comisario Roberto Fuentes destacó la eficacia del despliegue conjunto entre las distintas áreas operativas e investigativas para resolver el hecho en pocas horas:

“Se debe destacar el profesionalismo que tienen todas las unidades dependientes de la dirección de seguridad de la comarca, que actúan en equipo y en simultáneo. Si bien es lamentable el hecho que haya sucedido en la comarca, la pérdida de una vida —independientemente de si tenía antecedentes o no—, se logra esclarecer rápidamente.”

Fuentes añadió que la causa ingresa ahora en una etapa clave del proceso judicial: “Quedará en la parte judicial ver la carga de la prueba y los elementos que se le pueden aportar, pero se logra esclarecer rápidamente y reunir la mayor cantidad de elementos probatorios para que pueda darle un cierre a este hecho trágico que enluta a Cutral Co.”