Con eje en Vaca Muerta, Figueroa se reunió con Caputo para ultimar detalles del Encuentro Binacional Neuquén–Biobío

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se reunió este viernes en Buenos Aires con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para ultimar detalles del Encuentro Binacional Neuquén – Biobío, que se realizará los días 10 y 11 de junio con actividades previstas en Añelo y en el Paso Fronterizo Pichachén.

Los principales ejes del encuentro serán Vaca Muerta, los corredores logísticos y la cooperación regional entre Argentina y Chile.

Encuentro Binacional Neuquén – Biobío: así serán las jornadas

La actividad central del miércoles 10 de junio será una recorrida por instalaciones hidrocarburíferas en Vaca Muerta, considerado el principal motor energético y económico de la región.

En tanto, el jueves 11 las autoridades realizarán una visita al paso fronterizo Pichachén, un punto estratégico para la integración bilateral con Chile.

Allí se analizarán aspectos vinculados a los corredores logísticos, temas energéticos y mecanismos de cooperación regional.

Sobre el encuentro, Figueroa sostuvo: “Será un encuentro muy importante para avanzar en un proceso de armonización energética e integración regional. Queremos avanzar en un tratado integral de energía para el Cono Sur, que facilite el transporte y la comercialización de energía entre ambos países”.

El mandatario provincial también destacó que se trabajará sobre el desarrollo del corredor bioceánico, tanto desde el punto de vista turístico como comercial.

“También vamos a trabajar sobre el desarrollo del corredor bioceánico, tanto en su perfil turístico como comercial, y en la posibilidad de contar con una aduana de doble cabecera”, afirmó.

Por último, Figueroa remarcó que la iniciativa forma parte de una estrategia de integración regional orientada a ampliar mercados y fortalecer las exportaciones energéticas.

“Todo esto forma parte del proceso de integración que estamos impulsando para ampliar mercados, llenar los ductos y potenciar las exportaciones de gas neuquino”, expresó.

Además del gobernador neuquino, está prevista la participación del secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele.

Por parte de Chile participarán el canciller Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Energía, Ximena Rincón González; el ministro de Obras Públicas, Luis de Grange Concha; la presidenta del Senado, Paulina Gómez Urrutia; y el embajador en Argentina, Gonzalo Uriarte.

Las delegaciones estarán acompañadas por autoridades de la provincia del Neuquén y de la Región del Biobío.