Avanza el juicio por la usurpación en Cuesta del Ternero

El debate del juicio por la usurpación de la comunidad Quemquemtreu en Cuesta del Ternero, a unos 30 kilómetros de El Bolsón, contará con 30 testigos. y se llevaría a cabo en, al menos, seis días.

Andrea Reile, la abogada defensora de los integrantes de la Lof Quemquemtreu imputados por la usurpación de un predio en Cuesta del Ternero, pidió que el debate no se dirima en el fuero penal y se traslade al ámbito civil o administrativo. También solicitó el sobreseimiento de los seis imputados ((Mauro Vargas, Alejandro Morales Godoy, Lautaro Cárdenas Despo Juan Cruz Baeza, Ariadna Mansilla y Romina Jones).

Ambos planteos fueron rechazados por el juez Martín Arroyo. «Se mantiene la ocupación: eso no está controvertido. Si aun permanecen en el lugar no ha cesado el delito. Según la víctima, el delito se sigue cometiendo. Y si la ocupación subsiste, no se puede pretender que quien denuncia se resigne a no volver a recuperar su derecho sobre ese predio», especificó Arroyo.

Reile recordó que «este legajo comienza con un allanamiento en septiembre del 2021 en el que hubo siete personas detenidas. Dos meses después, se produjo el homicidio de Elías Garay y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera». Recordó que, en enero, hubo «un enorme esfuerzo del Ministerio Público Fiscal, la querella y la defensa para llegar a un acuerdo y lograr la pacificación del conflicto. Se hizo pese a la altísima conflictividad por el homicidio de Garay«.

La abogada dijo que la comunidad Quemquemtreu quedó acotada en 10 hectáreas de un total de 2500 y que Rolando Rocco -el denunciante- «ha hecho uso de sus recursos» en tierras fiscales. «Fue una porción reducida pero se logró la convivencia pacífica en esos seis meses. El Ministerio Público Fiscal nos convocó para renovar el acuerdo pero la querella desistió de continuar», manifestó Reile.

Consideró que la comunidad está asentada sobre una porción de tierras que «es bosque nativo y que impide llevar adelante actividades forestales. El señor Rocco tiene denuncias administrativas por incumplimiento a las leyes forestales. Es un conflicto administrativo que debemos alejar de la cuestión penal porque agrava la conflictividad«.

El fiscal Francisco Arrien recalcó que «desde el primer momento, se intentó una solución pacífica del conflicto y se logró con un acuerdo transitorio. Pero debe haber voluntad de ambas partes; no es que el Ministerio Público Fiscal lo puede imponer». Asimismo, pidió una pena máxima de 3 años que debería dirimirse con un juez unipersonal y no con un tribunal.

Por su parte, el abogado querellante Ernesto Saavedra insistió en el incumplimiento del acuerdo: «Cuando hablan de seis meses de convivencia pacífica no es así. Rocco no puede ingresar al campo al día de hoy. No puede explotar el campo porque no hay nadie que quiera ir a trabajar con lo que le sucedió a Feilberg y Ravasio. Esas tierras no son fiscales. Rocco las pagó«, manifestó y agregó que está demorada la entrega del título «por este conflicto».

Reile decidió responder a Saavedra y recordó que Diego Ravasio y Martín Feilberg «entraron en un lugar con armas, mataron a una persona, dejaron a otra medio muerta y se fueron de la jurisdiscción en vez de dar aviso. Fueron con clara intención de dar muerte». Por eso, cuestionó que sean convocados como testigos por la Fiscalía en el juicio. Consideró que ambos tienen «un interés y que no es necesario generar más conflictividad».