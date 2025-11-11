Avanza a juicio la causa por abuso sexual infantil contra un locutor en Cipolletti: piden tribunal colegiado

Este lunes concluyó el control de acusación en la causa que investiga presuntos abusos sexuales cometidos contra un menor de edad por un locutor de una radio local de Cipolletti. La jueza interviniente dispuso el auto de apertura a juicio, aunque la fijación del debate quedará suspendida hasta que la defensa presente informes pendientes.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo la acusación bajo la calificación de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda de hecho, en concurso ideal con abuso gravemente ultrajante agravado por la guarda de hecho, imputando al acusado en calidad de autor.

Las pruebas y los testimonios

Durante la audiencia se debatieron los informes, testimonios y pericias que serán incorporados al juicio. Entre las pruebas ofrecidas por la Fiscalía figuran las declaraciones de familiares de la víctima, del propio imputado, de compañeros de trabajo y el testimonio del menor en Cámara Gesell, además de la denuncia penal presentada por la madre del niño.

El juicio será ante un tribunal colegiado

Dado que los delitos imputados prevén penas de prisión efectiva, la Fiscalía anticipó que el debate deberá ser llevado adelante por un tribunal colegiado, integrado por tres jueces.

La Oficina Judicial aguardará la presentación de los informes solicitados por la defensa antes de fijar la fecha de inicio del juicio oral, en el que se evaluarán los hechos y las pruebas presentadas por ambas partes.