Robó una moto a mano armada en Fernández Oro: lo imputaron y seguirá detenido con preventiva

El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti formuló cargos contra un joven oriundo de Fernández Oro por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, tras un violento hecho ocurrido en la plaza del barrio Parque. La acusación se presentó este lunes ante el juez de Garantías, que dispuso su prisión preventiva por el término de un mes.

Según detalló la Fiscalía, el acusado actuó junto a otra persona aún no identificada. Ambos habrían amenazado con un arma de fuego a un joven que se encontraba con su pareja para sustraerle una motocicleta Honda de 250 cc, y luego escaparon del lugar.

La audiencia y los argumentos de las partes

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía describió la mecánica del hecho y sostuvo que existían pruebas suficientes para imputar al joven. La calificación legal fue robo agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de coautor, conforme a los artículos 166 inciso 2° y 45 del Código Penal.

La fiscalía también pidió que el imputado permanezca detenido por un mes en prisión preventiva, al entender que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y la posibilidad de que interfiera con testigos o participe en la sustracción de evidencia.

La defensa pública, en tanto, cuestionó la calificación penal al sostener que el arma de fuego no fue hallada ni secuestrada, y solicitó la reformulación de la acusación. También propuso alternativas menos restrictivas, como la libertad con medidas de control o la prisión domiciliaria.

El juez de Garantías desestimó los planteos de la defensa, dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. Asimismo, hizo lugar al pedido del Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva del imputado por el término de un mes.

Un robo armado que conmocionó a Fernández Oro

El hecho ocurrió el viernes pasado, alrededor de las 19, cuando la víctima, un joven de 20 años, se encontraba junto a su pareja en la plaza del barrio Parque. Según su testimonio, dos individuos que circulaban en una moto negra se detuvieron frente a ellos y uno de los agresores lo amenazó apuntándole con un arma de fuego, exigiéndole que entregara su moto Honda de 250 cc.

Durante el asalto, el atacante habría gatillado el arma en tres oportunidades sin que se produjeran disparos. Finalmente, los delincuentes escaparon con el rodado, mientras la víctima y su acompañante se dirigieron de inmediato a radicar la denuncia en la comisaría 26.

Recuperaron la moto gracias a un aviso anónimo

Horas más tarde, pasada la medianoche, la motocicleta fue recuperada por la Policía gracias a un aviso anónimo de vecinos que alertaron sobre un vehículo abandonado en la zona del kartódromo, sobre las bardas. Los efectivos acudieron al lugar junto al propietario y constataron que se trataba del mismo rodado sustraído, aunque sin la patente colocada.

El hallazgo permitió avanzar en la investigación, que derivó en la detención del joven acusado. La Fiscalía destacó la colaboración de los vecinos y la rápida respuesta policial como factores claves para el esclarecimiento del caso.

La investigación continúa

Con la etapa penal preparatoria en marcha, la Fiscalía deberá reunir más pruebas, entre ellas peritajes, declaraciones de testigos y la identificación del segundo sospechoso que habría participado en el hecho.

Mientras tanto, el imputado permanecerá detenido preventivamente, a la espera de la evolución del proceso judicial que determinará si se eleva la causa a juicio.