Crimen de Jonathan Caracciolo en Viedma: condenaron al único acusado y el juicio pasa a cesura

El juez Chironi -en compañía de los magistrados Reussi- y Álvarez, leyó el veredicto condenatorio del tribunal contra Yuthiel Hipólito Huinca. Foto Captura.

El juicio por el crimen de Jonathan Caracciolo, ocurrido el 4 de julio de 2023 en Viedma, llegó a su instancia final. Este martes, el tribunal dio a conocer el veredicto que estableció la responsabilidad penal de Yuthiel Hipólito Huinca, acusado de haber efectuado los disparos que provocaron la muerte del joven de 27 años cuando regresaba de comprar pan.

La causa, que conmovió a la capital rionegrina, se debatió durante siete jornadas intensas de audiencias orales en las que declararon vecinos, peritos y familiares. Tras confirmarse la sentencia condenatoria, se deberá realizar un juicio de cesura para determinar la pena que recibirá Huinca.

El tribunal de juicio estuvo compuesto por los magistrados Marcelo Chironi, Carlos Reussi Riva Posse, Marcelo Álvarez.

Un disparo al aire que terminó en tragedia

Según la acusación fiscal, la noche del crimen Huinca efectuó al menos 52 disparos al aire con un arma calibre 9 milímetros en inmediaciones del barrio 22 de Abril. Uno de esos proyectiles impactó en Caracciolo, quien se encontraba a pocos metros del lugar y murió casi en el acto.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el acusado actuó con temeridad y conocimiento del riesgo, aprovechando la oscuridad de la noche y la densidad poblacional del sector. Por ese motivo, se le imputaron los delitos de homicidio culposo y portación ilegal de arma de guerra.

Durante su alegato de clausura, el fiscal enfatizó que la conducta de Huinca fue “absolutamente imprudente y evitable”, y que su accionar dejó a una familia destruida. “No existen pericias que contradigan estos resultados. Ciencia y testimonios coinciden en un mismo punto: no fue azar, fue acción”, concluyó el fiscal.

La evidencia clave del caso

El informe del perito balístico del Ministerio Público resultó determinante en la acusación. En la escena del crimen se hallaron 52 vainas servidas de calibre 9 mm, todas coincidentes con el proyectil extraído del cuerpo de la víctima.

Además, se detectaron residuos de disparo en las manos del acusado y en su motocicleta, lo que reforzó la hipótesis de que Huinca había sido quien efectuó los tiros. Estos resultados fueron complementados con testimonios de vecinos que aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones provenientes de la zona donde se encontraba el imputado.

La Fiscalía también vinculó el hecho con una pelea previa que Huinca habría mantenido con otro hombre ese mismo día, sugiriendo que los disparos fueron una represalia.

La versión de la defensa

La Defensa Pública, en cambio, rechazó la acusación y sostuvo que Huinca no se hallaba en el lugar del hecho. Aseguró que durante el momento de los disparos el imputado estaba en su domicilio del barrio Guido y presentó comunicaciones policiales que, según la defensa, acreditaban su presencia en una comisaría cercana.

Asimismo, la defensa cuestionó la falta de peritajes sobre una segunda arma mencionada por testigos, la incorporación de un mapa con el recorrido del acusado que —según alegó— no pudo ser controlado, y la “parcialidad” de la investigación fiscal, centrada en una única hipótesis.

Los alegatos finales y la voz de la familia

Durante la audiencia de cierre de la semana pasada, la querella que representa a la familia de la víctima acompañó el pedido de condena de la Fiscalía y remarcó que las cámaras de seguridad y los registros telefónicos ubican a Huinca en el lugar del crimen.

El tribunal permitió la intervención de la pareja de Caracciolo, quien dirigió unas breves palabras al acusado antes del cierre de los alegatos.

Expectativa tras el veredicto

El tribunal integrado por tres jueces dio lectura al veredicto este martes en el auditorio del Poder Judicial de Viedma. Los magistrados entendieron que «la fiscalía ha probado más allá de toda duda razonable los extremos de esa acusación y de su teoría del caso». El acusado se encuentra privado de su libertad actualmente.

Tras hallarlo culpable, Huinca deberá enfrentar una segunda etapa conocida como juicio de cesura, donde se determinará la pena que le corresponderá. El magistrado Chironi dio cinco días para presentar pruebas para esta instancia.

El resultado genera gran expectativa en la comunidad y en los familiares de la víctima, quienes durante todo el proceso acompañaron las audiencias.