Río Negro tuvo una destacada participación en el Encuentro Nacional de la Defensa Pública en Jujuy

El Defensor General de Río Negro, Ariel Alice, encabezó el panel inaugural del encuentro nacional en Jujuy. Foto Ministerio Público de la Defensa de la Provincia.

Durante los días 6 y 7 de noviembre, San Salvador de Jujuy fue sede del nuevo Encuentro de la Defensa Pública Provincial, Nacional y Federal. El evento, que reunió a más de 250 participantes de todo el país, sirvió como espacio de intercambio, debate y reflexión sobre el rol de la defensa pública en la Argentina actual. Cómo fue la participación de Río Negro.

En este marco se llevó a cabo también la Reunión Anual del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, que contó con la coordinación del Defensor General de Río Negro, Ariel Alice. La jornada incluyó nueve paneles temáticos y dos conferencias magistrales, a cargo de figuras de relevancia internacional como la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Verónica Gómez.

Un espacio federal para el fortalecimiento de la defensa pública

El encuentro buscó consolidar la articulación entre las distintas jurisdicciones del país y avanzar hacia una defensa pública fortalecida, con mayor equidad territorial y mejores herramientas para garantizar el acceso a la justicia. Durante la apertura, Stella Maris Martínez destacó la necesidad de que las defensorías oficiales tengan una presencia activa en la sociedad, señalando que “la defensa pública es una garantía esencial para la ciudadanía y un pilar del Estado de Derecho”.

En su exposición, Martínez realizó un repaso por las tres décadas de evolución del sistema de defensa pública en la Argentina, subrayando la importancia de la Reforma Constitucional de 1994 y las leyes que consolidaron la autonomía y el rol del Ministerio Público de la Defensa como organismo de protección de los derechos humanos.

Participación destacada de Río Negro

Río Negro tuvo una presencia protagónica en el encuentro. El Defensor General, Ariel Alice, encabezó el panel inaugural como Coordinador del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales, junto a la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y autoridades provinciales de Jujuy.

Encuentro Nacional en Jujuy: Río Negro mostró su modelo de defensa pública. Foto Ministerio Público de la Defensa de Jujuy.

Alice intervino además en el panel titulado «Bienestar Organizacional», en el que expuso sobre los actuales cambios de paradigma y la conciencia organizacional, haciendo hincapié en la importancia de la transición hacia una cultura y ética del servicio, una organización impulsada por valores y el bienestar laboral como factor clave para el fortalecimiento de las instituciones.

Innovación judicial desde Río Negro

Por su parte, la jueza del Tribunal de Impugnación de Río Negro, Rita Custet Llambí, participó del panel “Nuevas tecnologías y defensa técnica eficaz”, donde se abordaron los desafíos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial en el trabajo judicial. En ese marco, presentó la herramienta de IA “Arvage”, desarrollada en Río Negro para optimizar la gestión y análisis de causas judiciales. La aplicación, de utilización gratuita, constituye una innovación tecnológica al servicio del acceso a la justicia y del fortalecimiento de la defensa pública.

Río Negro presentó innovaciones tecnológicas en la voz de la jueza Custet Llambí. Foto Ministerio Público de la Defensa de la Provincia.

Debates y desafíos del sistema judicial

Durante las dos jornadas, los distintos paneles abordaron problemáticas vinculadas con las reglas de la evidencia, los conflictos en la litigación civil, la defensa pública civil y los desafíos legislativos actuales. También se discutió sobre el juicio por jurados, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y la salud mental.

Entre los expositores se destacaron Martín Sabelli, docente del National Criminal Defense College, quien disertó sobre la necesidad de un código de evidencia para mejorar la litigación de la prueba, y Fernando Zvilling, especialista en Derecho Penal por la Universidad del Comahue, quien analizó las reglas de admisibilidad de la evidencia.

La investigadora Marisa Herrera reflexionó sobre las tensiones del Derecho filial a una década del nuevo Código Civil, mientras que Rubén Alderete Lobo, responsable de la Unidad de Defensa en Ejecución Penal, expuso sobre el nuevo régimen de reincidencia del Código Penal. En tanto, Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión Nacional en Salud Mental, abordó los avances en la protección de los derechos de las personas con padecimientos mentales.

Una mirada federal

El encuentro fue organizado por el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales, el Ministerio Público de la Defensa de Jujuy y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y otras instituciones.

La experiencia dejó en claro la importancia del trabajo coordinado entre las distintas jurisdicciones y reafirmó la necesidad de una defensa pública que combine profesionalismo, innovación tecnológica y compromiso social. Río Negro, una vez más, aportó su mirada y sus herramientas al fortalecimiento de un sistema judicial más humano, accesible y eficiente.