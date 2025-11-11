Tres jóvenes fueron imputados en Cinco Saltos por un violento raid delictivo: dictaron prisión preventiva

Tres jóvenes fueron acusados por una serie de robos violentos ocurridos en la madrugada del domingo en distintos puntos de Cinco Saltos. Los hechos, cometidos en un breve lapso de tiempo, involucraron amenazas con un arma de aire comprimido, golpes y el robo de teléfonos y pertenencias personales.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de los imputados al considerar que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación y posibilidad de fuga, debido a la gravedad de los delitos.

Una madrugada marcada por la violencia

El primero de los episodios ocurrió alrededor de las seis de la mañana en la plaza conocida como Zumo. Los tres jóvenes, que circulaban en un auto Fiat Palio, interceptaron a un grupo de adolescentes. Según la acusación, los amenazaron con una réplica de un arma de fuego de 9 milímetros y les sustrajeron un teléfono celular y prendas de vestir.

Minutos después, en la esquina de Ramos Mejías y Padre Greber, volvieron a actuar. Uno de los imputados descendió del vehículo, apuntó con el arma a un joven, lo golpeó y le robó un teléfono celular marca iPhone.

El tercer hecho se produjo en la intersección de Brown y General Paz, donde interceptaron a otra víctima y, bajo amenazas, le sustrajeron una mochila con sus pertenencias. En los tres casos, la modalidad fue similar: amenazas, violencia física y robo en banda.

Acusaciones y pedidos de prisión preventiva

La fiscalía calificó los hechos como robo doblemente calificado por el uso de arma y por haber sido cometido en poblado y en banda, atribuyéndoles responsabilidad a título de coautores. A uno de los jóvenes se le sumó el delito de resistencia a la autoridad, ya que intentó escapar al momento de su detención.

Durante la audiencia, la fiscal argumentó que la prisión preventiva era necesaria para evitar que los acusados influyan sobre los testigos o dificulten la investigación. Además, destacó que la pena en expectativa sería de prisión efectiva, lo que aumentaba el riesgo de fuga.

Por su parte, la defensa pública cuestionó la calificación legal, planteando que no estaba comprobado si el arma era apta para el disparo. También propuso alternativas menos gravosas, como prisión domiciliaria con monitoreo electrónico y prohibición de acercamiento a las víctimas.

La decisión del juez de Garantías

El juez de Garantías desestimó la propuesta de la defensa y dio lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal. De este modo, habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses y dispuso la prisión preventiva de los tres imputados mientras dure la investigación.

La causa continuará bajo investigación, con la recolección de pruebas, declaraciones testimoniales y peritajes sobre el arma secuestrada, que será clave para determinar el grado de violencia ejercido en los hechos.