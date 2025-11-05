Avanza una causa contra Cortés por desautorizar a un inspector en favor de un conductor de Uber en Bariloche

Walter Cortés podría ser imputado en una causa por desautorizar a un inspector de TRánsito y liberar un auto de Uber cuando estaba prohibido. Archivo

La acusación contra el intendente Walter Cortés para haber intervenido para levantar una infracción de tránsito contra un conductor de Uber avanza con lentitud en la Justicia, pero está lejos de ser un caso cerrado ya que el juez dijo que ampliará y unificará dos legajos vinculados al mismo hecho, con el jefe comunal como actor.

Hoy estaba citado para una audiencia de control de acusación el exsubsecretario de Tránsito Guido Tripolatti, por el mismo hecho. En realidad habría actuado en favor del infractor por orden de Cortés. Pero su abogada, la defensora oficial, Natalia Araya, pidió que se ampliara la investigación para incluir al intendente como coimputado.

El juez de Garantías Gregor Joos tomó nota de que había dos “legajos” paralelos, uno para cada funcionario, y por una cuestión de ”coherencia procesal” ordenó unificarlos. En consecuencia, las audiencias preparatorias en el juicio por abuso de autoridad y amenazas contra Tripolatti se reanudarían más adelante, con otra silla en la sala, asignada al intendente.

Según la descripción del hecho presentada por el fiscal Marco Sosa Lukman, el 12 de noviembre del año pasado el inspector de tránsito municipal Walter Ledesma interceptó un auto Fiat Siena rojo en la calle Mitre al 500 y comprobó que su conductorm Miguel Campodónico, prestaba servicios con la aplicación Uber, en violación de una resolución vigente. Chequeó además que no contaba con carnet habilitante ni seguro par el transporte de personas.

Confeccionó el acta respectiva, dispuso el secuestro del vehículo y convocó a la grúa, pero de allí en adelante nada ocurrió de acuerdo a lo esperado.

El conductor llamó por teléfono a un número que la investigación posterior determinó como perteneciente a Cortés y a los pocos minutos se presentó en el lugar Tripolatti, quien le ordenó al inspector que liberara el auto y se lo devolviera al propietario. “Lo dejás ir o te atenés a las consecuencias. Lo vas a pagar re caro” le dijo, según los testimonios. Aludió a “una orden de la superioridad”.

Con una contraacta en su poder elaborada por Tripolatti, el chofer se subió al auto y abandonó el lugar. Pero Ledesma no quedó nada conforme y denunció lo ocurrido.

Nuevos elementos que comprometen al intendente

Sosa Lukman había avanzado en principio contra Tripolatti, porque las evidencias que lo involucran eran incontrastables, y no estaba tan clara la participación de Cortés. Pero el testimonio del propio infractor, quien reconoció haberlo llamado, sumado al cotejo de números telefónicos terminaron por comprometerlo.

El fiscal no conoce el contenido de las conversaciones, pero su investigación ahora está orientada a demostrar que hubo una orden directa del intendente para desactivar la infracción, en lo que definió como una violación a la ley nacional de Tránsito por parte de “los encargados de hacerla cumplir”.

El intendente ya tiene notificaciones sobre la intervención de la Justicia, pero solo sobre “la sustanciación de la causa” que lo involucra. Pero nunca fue citado a una formulación de cargos, reconoció el fiscal, que ahora buscará reunir elementos desandar ese camino.

Tripolatti dejó su cargo en el gabinete municipal poco después de aquel hecho y su relación con Cortés hoy está rota, “después de más de 20 años”, según confesó el exfuncionario durante un cuarto intermedio de la audiencia.

El juez Joos reconoció que se trata de un solo hecho y que mantener desdoblados los expedientes contra Tripolatti y Cortés “no es lo más favorable”, de modo que corresponde unificarlos “ante el riesgo de soluciones contradictorias”.