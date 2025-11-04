La liberación de las aplicaciones de viajes en Bariloche generó polémica

Taxistas, remiseros y choferes privados se presentaron en el Concejo de Bariloche para ver cómo sigue el debate por Uber. Foto: Chino Leiva

La resolución del intendente Walter Cortés que dio vía libre en Bariloche a las aplicaciones de viajes como Uber y Cabify generó polémica entre el malestar de los taxistas y remiseros, al que se sumaron concejales, y la “celebración” de los conductores y usuarios que ya utilizan el sistema.

La caja de resonancia del debate fue el Concejo Municipal que en la comisión de Gobierno y Legales de hoy recibió a decenas de choferes y propietarios de taxis y remises que acudieron para ver qué ocurría con los proyectos de regulación de las aplicaciones de viajes que se venía trabajando de manera conjunta.

Allí hubo tensión entre los concejales y los choferes, algunos de ellos alterados que atacaron verbalmente a ediles, incluso se vivió un momento de alto voltaje en el que se debió retirar de la sala el concejal Juan Pablo Ferrari (JSRN) que reaccionó tras ser increpado por un conductor.

El concejal Juan Pablo Ferrari reacción molesto tras ser increpado por un chofer y debió retirarse de la comisión. Foto: Chino Leiva

Además de la tensión en el interior de la sala, en el exterior los inspectores municipales aplicaron multas a los taxis y remises que estaban estacionados en zonas prohibidas alrededor del Centro Cívico.

El debate en el Concejo

El oficialista Gerardo Del Río fue el vocero del gobierno para fundamentar la decisión del intendente que dejó sin efecto la prohibición de las aplicaciones de viajes que regía desde mayo de 2023 y dijo que su sector está dispuesto a regular las aplicaciones.

Pero en el Concejo el proyecto del oficialismo no avanzó hasta el momento a pesar de haberlo presentado en septiembre del año pasado. Tomás Hercigonia (PUL) repasó a grandes rasgos el proyecto del oficialismo y dijo que buscaban regularizarlo e incluso generar un ingreso a la comuna por las habilitaciones.

De manera posterior se presentó otra iniciativa para regular el transporte privado con cupos, que fue impulsado por Roxana Ferreyra (Nos Une) y sobre el que trabajaron en los últimos meses los choferes de taxis, remises, de vehículos privados y concejales de distintos bloques.

Roxana Ferreyra (Nos Une) presentó un proyecto para regular el transporte privado. Foto: Chino Leiva

Ferreyra reiteró que ese proyecto tiene un cupo que ahora es de 280 vehículos privados que trabajarían con aplicaciones, los que se sumarán al cupo de taxis y remises que entre ambos suman 510 automóviles. Además establece un registro de choferes y una comisión veedora, con participación de todas las partes.

La concejal pidió dictaminar y en soledad dio el voto favorable, el resto de los integrantes de la comisión dejaron reserva de su voto a la espera de conocer un texto reformulado que prometió la autora.

Taxistas anticipan que irán a la Justicia contra el intendente

Carlos Di Franco, el titular de la Asociación de Propietarios de Taxis, anticipó ante los concejales que acudirán a la Justicia contra la decisión del intendente por considerar que actuó en mal desempeño de sus funciones.

Taxistas y remiseros se presentaron al Concejo de Bariloche tras la liberación de las aplicaciones de viajes. Foto: Chino Leiva

El referente de los taxistas afirmó que a su entender lo que permite la resolución de Cortés “es el uso de las aplicaciones, pero no los vehículos que no están habilitados”. Insistió que el código de infracciones de la ciudad pena a los vehículos que sin habilitación transportan personas, por lo tanto no podrían funcionar con Uber o Cabify autos que no sean taxis o remises habilitados.

Di Franco cuestionó que las autoridades locales se “arrodillen ante las multinacionales” como las aplicaciones de viajes y cuestionó que ese sistema “va a romper el mercado del transporte” y ejemplificó que actualmente el valor mínimo de un viaje por aplicación es similar al boleto del transporte público.