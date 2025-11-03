Se levantó la prohibición de Uber en Bariloche: Cortés dejó vía libre a las aplicaciones de viajes

El intendente de Bariloche dejó sin efecto las resoluciones que prohibían Uber en la ciudad. Ahora de hecho pueden circular. Archivo

El intendente Walter Cortés dejó sin efecto hoy dos resoluciones del 2023 que prohibían las aplicaciones de transporte como Uber o Cabify, y de este modo dejó habilitado de hecho el uso de las plataformas para viajes.

Con el revés judicial del referéndum popular, el viernes el intendente había advertido que tomaría la decisión de levantar la prohibición de las plataformas de viajes anulando las resoluciones que firmó su antecesor Gustavo Gennuso, el último año de su mandato. Y finalmente este lunes fue una de las primeras medidas administrativas que tomó.

En el referéndum suspendido una de las preguntas a la comunidad era la habilitación de las plataformas de viajes.

La resolución 2583 firmada por Cortés solo menciona en su articulado las dos medidas tomadas por Gennuso que quedan sin efecto desde hoy. Pero en los fundamentos, el jefe comunal señaló que primero se habían suspendido las aplicaciones desde el 24 de mayo de 2023 por 30 días, luego se prorrogó esa decisión pero sin plazo, hasta que una ordenanza regule el sistema, sin embargo eso nunca se concretó.

En el Concejo Deliberante hay dos iniciativas en discusión desde hace tiempo para reglamentar las aplicaciones de viajes y no logran avanzar, fundamentalmente por la presión de taxistas y remiseros que rechazan la incorporación de las aplicaciones. La tensión que genera el tema impidió una solución hasta el momento.

Qué fundamentos dio Cortés para dejar vía libre a Uber

Cortés puntualizó que pasaron “dos años y cinco meses” desde esas decisiones que prohibían las aplicaciones de viajes; mencionó que se trataba de una medida de “carácter provisorio” y que “su vigencia temporal ya se encuentra claramente extinguida por el paso del tiempo, habiendo perdido operatividad práctica y sentido jurídico”.

De hecho, después del desembarco de Uber en 2023 también llegó Cabify a Bariloche, ambas plataformas funcionan sin tener la autorización municipal pero se consolidaron como un medio de transporte elegido por los locales y los turistas, incluso hay taxis y remises habilitados que utilizan ese sistema.

El jefe comunal interpretó que mantener las resoluciones restrictivas en vigencia “podría generar confusión respecto de la situación actual de las plataformas electrónicas y obstaculizar eventuales acciones de regulación o control que se pretendan actualizar desde el ámbito municipal”.