«Bajo advertencia»: la Justicia intimó a Cristina Kirchner y pone en jaque su prisión domiciliaria

La tensión judicial en torno a la detención de la ex presidenta volvió a su punto más crítico. Al cumplirse exactamente un año desde que quedó recluida en su departamento de la calle San José al 1111, el Tribunal Oral Feredal 2 intimó formalmente a Cristina Kirchner a cumplir a rajatabla las condiciones de su arresto domiciliario si no quiere perder el beneficio y ser trasladada a una cárcel común.

La severa advertencia judicial se activó tras un insólito episodio ocurrido el pasado domingo 14 de junio, durante una multitudinaria movilización de apoyo de sus militantes.

Según la resolución firmada por el juez de ejecución penal, Rodrigo Giménez Uriburu, la exmandataria participó de forma activa y colaboró personalmente en el montaje de una bandera argentina gigante sostenida por cables tensores que cruzaban la calle de balcón a balcón, utilizando su propia vivienda como punto de anclaje.

Cables tensores y espacio aéreo: las tres razones del juez

El magistrado fue tajante al diferenciar este hecho de las manifestaciones tradicionales de militancia política. Para la Justicia, la instalación de la mega estructura aérea violó los límites legales por tres motivos centrales:

Riesgo físico ostensible: el tendido de cables que atravesó la calzada y el espacio aéreo público puso en peligro la integridad física tanto de la propia condenada como de los peatones y automovilistas.

el tendido de cables que atravesó la calzada y el espacio aéreo público puso en peligro la integridad física tanto de la propia condenada como de los peatones y automovilistas. Falta de autorización: una estructura de semejante dimensión requería permisos administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y, al no tenerlos, constituye una grave contravención.

una estructura de semejante dimensión requería permisos administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y, al no tenerlos, constituye una grave contravención. Alteración del orden: la tobillera electrónica exige que la ex presidenta no altere la convivencia pacífica ni la tranquilidad del barrio, algo que el Tribunal consideró vulnerado con la maniobra.

El fantasma de la revocación del beneficio

Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en la denominada causa Vialidad. La intimación actual llegó bajo un estricto «apercibimiento de ley», un tecnicismo jurídico que significa que, ante la mínima reincidencia o nueva falta detectada por los inspectores, la Justicia tiene la facultad automática de endurecer las restricciones o, en el peor de los escenarios para la defensa, revocar por completo la prisión domiciliaria.

En paralelo, el Tribunal libró un oficio urgente a la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que evalúe las actuaciones contravencionales correspondientes contra los organizadores que montaron los cables en la vía pública sin control técnico.