Preparan actos para mantener en alto la figura de Cristina Kirchner, en medio de internas con el sector de Axel Kicillof​ 

A tres semanas de que se cumpla el primer aniversario de la condena y detención de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, un sector del justicialismo prepara manifestaciones públicas para poner en alto la figura de la dirigenta y para reclamar su libertad. Se darán en medio de una interna que hay con el gobernador de Buenos AIres, Axel Kicillof.

Los próximos meses estarán marcados por el armado electoral de cara al 2027.

Las actividades para apoyar a Cristina Kirchner

Según informó Infobae, en la a sede del PJ Nacional en un encuentro de dirigentes empezó a organizarse una serie de actividades que unirán esta semana con el 20 de junio. Una de las manifestaciones centrales será un banderazo en Parque Lezama, para apoyar a la expresidenta. Ocurrruirá dos días después de la fecha del primer año que la expresidenta fuera notificada de que debería cumplir su prisión domiciliaria. Además, que se determinara la inhabilitación perpertura para que pueda ejercer cargos públicos.

En la reunión estuvieron estuvieron el formoseño José Mayans; la diputada Teresa García; la senadora Juliana Di Tullio, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín; el ex secretario de la presidencia Oscar Parrilli y la ex legisladora Fernanda Raverta.

Las personas que asistieron indicaron que buscan “evitar el aislamiento político y afectivo” de la ex presidenta y que haya una presencia activa en San José 1111, el punto donde cumple la domiciliaria, señaló el medio de Buenos Aires.

El pedido con la consigna de “Cristina libre” es más amplió que el circulo más cercano a la exmandataria. La diputada nacional Cecilia Moreau, del Frente Renovador, en sus redes sociales expresó que «Cristina es inocente. Lo que querían hacer desde un principio era proscribirla. No vamos a naturalizar que esté presa, por eso cuando hablamos del peronismo ese tiene que ser el punto de partida”.

En paralelo, también otra disputa dentro del peronismo. Y es en vista al 2027. Hay diferencias con el sector de Axel Kicillof sobre el rol que debería tener Cirstina Kirchner y sobre el armado electoral. Del entorno del gobernador por ahora descartan que vaya a producirse un nuevo encuentro.

Medios bonaerenses mencionaron que en La Plata ya aparecieron afiches con la frase “Axel o Milei”. Son de La Patria es el Otro, la agrupación política liderada por Andrés “Cuervo” Larroque.

Sigue la Causa Cuadernos, otra causa que está juzgada Cristina Kirchner

Noticias Argentinas

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) tiene previsto continuar este martes con las declaraciones de testigos correspondiente a la denominada “Causa Cuadernos”, en la que se investigan supuestos pagos de empresarios a funcionarios del Gobierno kirchnerista para obtener contratos con de obra pública y otros beneficios irregulares.

En la causa, la expresidenta Cristina Kirchner es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado dentro del Gobierno nacional entre 2003 y 2015, acusada por 205 hechos de presunto cohecho pasivo, vinculados al supuesto pago de sobornos por parte de empresarios.

La ex mandataria, está acusada junto a otros 19 ex funcionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.