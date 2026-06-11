Anses pidió una caución para devolverle la pensión de privilegio a Cristina Kirchner

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) solicitó a la Justicia que Cristina Fernández de Kirchner presente una caución real o personal antes de que se concrete la restitución de su pensión de privilegio, suspendida por decisión del Gobierno nacional en noviembre de 2024.

El planteo fue realizado en el marco de la causa judicial que analiza la devolución del beneficio previsional a la ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista. Según argumentó el organismo, la medida busca resguardar los fondos públicos ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia revierta la resolución que ordenó restablecer el pago.

De acuerdo con el pedido presentado por los representantes legales de Anses, la exigencia se basa en el artículo 5 de la Ley 26.854, que establece la obligación de otorgar una garantía para cubrir eventuales daños y perjuicios cuando se concede una medida cautelar contra el Estado.

Fuentes oficiales estiman que la asignación mensual vitalicia que reclama Cristina Kirchner, en su condición de viuda del ex presidente Néstor Kirchner, equivale a 38 haberes mínimos, lo que representa aproximadamente 15,3 millones de pesos por mes.

Con esta solicitud, el organismo previsional pretende contar con un respaldo económico que permita recuperar los montos abonados en caso de que la decisión judicial definitiva resulte desfavorable para la ex mandataria.

La pensión de privilegio fue dada de baja por el Gobierno tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad. Desde el Ejecutivo sostuvieron que la medida se fundamentó en la pérdida de los requisitos de “honor y mérito” exigidos para percibir este tipo de beneficios.

Sin embargo, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social hizo lugar a una medida cautelar presentada por la defensa de Cristina Kirchner y ordenó la restitución provisoria del pago, al considerar que se trata de un ingreso de carácter alimentario. Además, rechazó los recursos presentados por el Gobierno para frenar esa decisión.

Ante ese escenario, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, recurrió directamente a la Corte Suprema mediante recursos de queja con el objetivo de suspender de manera definitiva el beneficio mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La definición final sobre el futuro de la pensión de privilegio de Cristina Kirchner quedó ahora en manos del máximo tribunal del país.