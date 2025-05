Carriqueo condenado por el femicidio de Nicole Posada en Roca: las partes solicitarán penas este lunes

Nicole tenía 27 años y una historia marcada por la violencia. El 17 de febrero de 2024, su cuerpo apareció tirado en la vereda de su casa, en el barrio Tiro Federal de Roca. La autopsia arrojó brutales resultados: traumatismo de cráneo severo, edema cerebral y falla pulmonar. La teoría fiscal fue considerada por el jurado popular que condenó a su pareja, Oscar Carriqueo, como autor del femicidio. De esa manera, se abrió paso a la audiencia de cesura que se realizará mañana.

Un año y dos meses después, su femicida fue declarado culpable. El pasado viernes 11 de abril, un jurado popular compuesto por seis mujeres y seis varones encontró responsable a Oscar Carriqueo, su pareja y padre de sus cinco hijos. Este lunes, se abrirá una nueva instancia: la audiencia de cesura, donde las partes solicitarán las penas. Y por el delito de homicidio doblemente agravado, la única pena posible es la prisión perpetua.

Un jurado popular lo declaró culpable

El juicio fue extenso, con días cargados de testimonios dolorosos, informes periciales y reconstrucciones. Al final, el jurado no tuvo dudas. La teoría del caso llevada adelante por la fiscal Teresa Giuffrida y el querellante, Marcelo Hertzriken Velasco, lograron probar que Carriqueo golpeó a Nicole con un hierro, en el marco de una relación atravesada durante más de diez años por violencia física, simbólica, económica y psicológica.

El veredicto se dio en el marco del juicio por jurados, previsto en Río Negro para crímenes graves. La resolución se dictó en los tribunales de Roca, con el juez técnico Oscar Gatti a cargo de la dirección del proceso.

El calvario de Nicole

Durante los alegatos finales, la fiscal Giuffrida detalló el infierno que vivió Nicole desde los 17 años, cuando comenzó su vínculo con Carriqueo. Fue golpeada incluso durante los embarazos. Sufrió quemaduras, la obligaron a mendigar, a pedir droga. «Nicole merece que se honre su memoria y tenga justicia», dijo la fiscal frente al jurado.

Testigos hablaron de años de violencia persistente. Su hermana relató que Carriqueo «sabía dónde pegarle» para no dañar al bebé, pero no mostraba piedad con el resto de su cuerpo. Según el informe de la perito social, Nicole fue atada, quemada y golpeada sistemáticamente.

Intentó alejarse. Volvió. Una y otra vez. Por miedo, por dependencia económica, por la falta de redes. Y porque nadie, en todo ese tiempo, logró sacarla de ese círculo vicioso.

“No sé qué decirles”, la palabra del acusado

Durante el juicio, Carriqueo negó haber matado a Nicole. Dijo no saber qué le había pasado. Que lo único que sabía era que lo habían alejado de sus hijos. Desde el banquillo, intentó desentenderse del crimen.

«No se que fue lo que le pasó a Nicole. Lo único que se, es que me metieron preso y me alejaron de mis hijos. No se que decir. Lo único que puedo decir es que yo no la agredí, no hubo ninguna discusión en ese momento. No sé qué decirle, uno no quiere que termine todo mal, quiero ver a mis hijos«, dijo desde el banquillo.

Su defensa intentó sembrar dudas: no había testigos presenciales del hecho. Pero las pruebas recolectadas fueron contundentes. El Gabinete de Criminalística halló sangre fresca en colchones, ropa, objetos. Y un fierro con manchas hemáticas, dentro de la casa que compartían, fue identificado como el arma homicida.

La escena del crimen y una casa marcada por la marginalidad

La violencia no era un hecho aislado. Era rutina. La casa donde vivía la pareja, según relataron los peritos, estaba en estado de abandono: basura acumulada, humedad, desorden extremo. “Se hacía difícil pensar que ahí vivían personas”, aseguró uno de los peritos.

El cuerpo de Nicole fue encontrado sobre la vereda. Una vecina, cuñada del acusado, declaró que cerca de las 3 de la madrugada escuchó gritos. “Parecía que Nicole pedía plata”. También contó que Carriqueo le mintió a los hijos: les dijo que si alguien preguntaba, respondieran que su madre había salido a comprar pañales.

El recuerdo y la lucha por justicia

En su adolescencia, Nicole era “la reina de belleza del barrio”. Así la describieron quienes la conocieron. Pero esa imagen fue reemplazada por la de una mujer golpeada, sin salida, sin refugio. Una joven que quería vivir, pero terminó atrapada en una red de violencia, marginalidad y desprotección del Estado.

La sentencia de culpabilidad fue un paso. El próximo será la audiencia de cesura, que se realizará este lunes. Allí, la fiscalía solicitará que Oscar Carriqueo sea condenado a la única pena que contempla el Código Penal para un femicidio: la prisión perpetua.

Será, quizás, el primer gesto de hacia una historia que nunca debió terminar así.