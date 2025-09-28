Por una discusión casi mata a una persona en Villa Regina: le impusieron prisión preventiva

El hecho que se investiga ocurrió el miércoles pasado, en cercanías de la Ruta Nacional 22 en Villa Regina. (foto de archivo de Juan Thomes)

Una discusión sin sentido, casi terminó con la vida de una persona, que sufrió lesiones graves. El hecho ocurrió el miércoles pasado, alrededor de las 15, en Villa Regina, en cercanías de la Ruta Nacional 22.

Según la acusación del fiscal Rodrigo Vazzana, un hombre se presentó mientras dos personas almorzaban al aire libre en ese punto de la ciudad.

El imputado les recriminó que debían retirarse del lugar. Enojado, le preguntó a una de las personas ¿de dónde era? El hombre respondió y el imputado le indicó que no debía estar allí. Ninguno de los dos varones que almorzaban imaginó que el hombre sacaría un cuchillo de entre sus ropas y atacaría a uno de ellos.

El agresor le aplicó una puñalada a la víctima en el lado derecho del pecho. Para la fiscalía, el autor del ataque lo hizo con la intención de causarle la muerte a la víctima, que sufrió una herida cortante que penetró en la cavidad torácica y perforó el pulmón.

La audiencia de formulación de cargos

Vazzana relató el hecho en la audiencia de formulación de cargos contra el sospechoso que se hizo el viernes en Villa Regina. El juez Gastón Pierroni dirigió la audiencia.

El fiscal advirtió que la víctima fue trasladada al hospital local donde la asistencia médica que recibió evitó que muriera, porque lograron estabilizarlo y parar la hemorragia interna.

Mencionó las evidencias recolectadas ante el juez de garantías para sostener los cargos contra el sospechoso, informaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Indicó que contaba con testimonios de testigos que presenciaron el contexto del hecho y acompañaron a la víctima al hospital, declaraciones del personal policial que intervino en el lugar, certificados médicos, y análisis de cámaras de seguridad que permitieron identificar al imputado, entre otras pruebas.

Calificó de manera provisoria el hecho atribuido al imputado como intento de homicidio. El defensor público Leonardo Ballester, que asistió al sospechoso en la audiencia, no objetó los cargos. El imputado se abstuvo de declarar.

Le impusieron prisión preventiva

El juez de garantías admitió los cargos y habilitó la investigación del caso por cuatro meses. También, aceptó el pedido de la fiscalía de prisión preventiva para el sospechoso para neutralizar el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

La fiscalía planteó que el único testigo presencial resulta clave para la investigación y que la libertad del imputado podría influir sobre su testimonio. Y recordó que el arma no fue hallada aún.

El juez resolvió imponerle la prisión preventiva al imputado por cuatro meses. Mientras, permanecerá alojado en una comisaría hasta que sea trasladado a un penal.