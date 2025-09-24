Caso Solano II: declararon otras cinco personas en el juicio contra tres policías

La tercera audiencia del juicio que investiga la desaparición de Daniel Solano, ocurrida en noviembre de 2011 en Choele Choel, se llevó adelante ayer en los tribunales de Roca.

El proceso tiene como imputados a tres policías de Río Negro y se extenderá hasta el lunes 29 de septiembre.

Durante la jornada declararon varios testigos convocados por la fiscalía. Entre ellos, una empleada que trabajó en el boliche Macuba la noche en que Solano fue visto por última vez y un efectivo policial que prestaba servicios en la Comisaría 8 de Choele Choel en esa misma época.

También brindaron testimonio una mujer que estuvo presente en la fiesta del boliche —quien declaró desde Buenos Aires— y una de las organizadoras del evento que se realizó el 5 de noviembre de 2011. Además, compareció un segundo policía de Río Negro, sumando más elementos al proceso.

La fiscalía adelantó que solicitará responsabilidad penal para dos de los acusados, Cristian Toledo y Ceferino Muñoz, por los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real.

En tanto, el tercer imputado, Walter Etchegaray, enfrenta cargos más graves: está acusado de ser partícipe necesario de homicidio agravado por alevosía y por abuso de sus funciones como miembro de la fuerza de seguridad, en concurso real con vejaciones. El juicio continuará en los próximos días con nuevas declaraciones.

Mañana se realizará la cuarta jornada del juicio.