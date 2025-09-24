Condenaron a la mujer que abandonó y empujó a su hija de 2 años a la Ruta 6 en Roca

En el contexto de un procedimiento abreviado pleno, una joven de 19 años fue condenada a la pena de dos años y ocho meses de prisión efectiva por un hecho ocurrido el pasado 5 de mayo frente a la avícola de Paso Córdoba, cerca de Roca. La sentencia contó con el aval de la Defensora de Menores en representación de la niña víctima y con el reconocimiento de la imputada respecto de su responsabilidad en el ataque.

Según precisó el Ministerio Público Fiscal, en mayo pasado se formularon cargos contra la mujer por “haber agredido a su propia hija de 2 años, dejándola sola y empujándola hacia la Ruta Provincial 6 cuando ambas transitaban por la banquina”. En aquella oportunidad, el juez dispuso la prisión preventiva de la acusada, motivo por el cual llegó detenida a la audiencia de hoy.

La defensora de menores acompañó el pedido de la fiscalía

Durante la audiencia, la fiscal relató la evidencia reunida a lo largo de la investigación. Entre las pruebas se incluyeron el acta de procedimiento labrada por la Comisaría 48 de General Mosconi, las historias clínicas del hospital local, la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y un certificado médico que constató las heridas sufridas por la niña.

A esos elementos se sumaron informes del área de trabajo social del hospital, un reporte de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) que intervino desde el primer momento, una pericia del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) realizada mientras la menor estuvo internada, declaraciones de testigos que dieron aviso y auxiliaron a la niña, además del expediente de la Unidad Procesal de Familia.

Por su parte, la defensora de menores manifestó que “en representación de la niña acompañamos el pedido de la fiscalía y sostenemos las medidas de protección de sus derechos, cuestión que se vería garantizada y reforzada por el período que la imputada cumpla su condena”.

El acuerdo tuvo en cuenta la perspectiva de género

A su turno, el defensor penal público de la acusada señaló que la joven había recibido asesoramiento legal durante el tiempo de detención y que el acuerdo alcanzado se tomó considerando su contexto social y su edad. “Es una persona joven, de 19 años, acordamos teniendo perspectiva de género y creemos que es necesario que la pena sea efectiva”, sostuvo.

El juez de Juicio interviniente consultó luego a la imputada si reconocía el hecho, la calificación legal y la pena acordada. La mujer respondió afirmativamente, dando lugar a la homologación del acuerdo alcanzado entre las partes.

Tras la renuncia de las partes a los plazos procesales, el magistrado homologó el acuerdo y la joven comenzó a cumplir su condena de manera inmediata. La pena se fijó por los delitos de “abandono de persona agravado por el vínculo en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo”.

La condena se dictó en aplicación de los artículos 106, 107, 89, 92, 80 inciso 1°, 55 y 45 del Código Penal, que establecen sanciones específicas para hechos cometidos contra personas menores de edad por parte de familiares directos.

Identidades preservadas

Tanto en la audiencia de formulación de cargos como en la de hoy, la Defensora de Menores insistió en la necesidad de preservar la identidad de la víctima.

Recordó que así lo disponen la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales de protección integral a la niñez.