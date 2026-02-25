Caso ANDIS: Ornella Calvete presentó un descargo y afirmó que los US$700.000 hallados son de su padre

La ex funcionaria del ministerio de Economía de la Nación, Ornella Calvete, presentó un descargo en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y afirmó que los US$700.000 secuestrados en su departamento pertenecen a su padre, Miguel Angel Calvete. La imputada negó los cargos y solicitó ser sobreseída.

Según publicó Infobae, la mujer sostuvo que el dinero fue dejado por su padre cuando le prestó el departamento para vivir. El expediente tramita en Comodoro Py 2002, ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.

El descargo ante la Justicia por los US$700.000 hallados en el allanamiento

“Tengo un montón de cosas”, respondió Ornella Calvete el 19 de diciembre, al retirarse de Comodoro Py 2002 tras negarse a declarar en indagatoria. Días después presentó un escrito en el que rechazó todos los cargos y dio su versión sobre el origen del dinero.

Avanza la investigación por presuntas coimas en Discapacidad. Foto: Gentileza NA.

En su descargo indicó que consultó a su padre por el dinero que había quedado en un cajón bajo llave. “En ese contexto, consulté a mi padre si se trataba de fondos de origen lícito, a lo que él me respondió: ‘Todo en blanco’“, afirmó.

La ex funcionaria explicó que se comunicó con él preocupada por el monto que le había “mencionado que se encontraba en el departamento”. Aseguró que no “tenía la menor idea del monto del que se trataba”.

La versión sobre el origen del dinero y el vínculo con INDECOMM SRL

“Nunca toqué ni dispuse de ese dinero. De hecho, casi un mes después el dinero fue hallado intacto por el personal policial”, sostuvo en el escrito presentado ante la Justicia.

También señaló que el dinero fue reclamado por una accionista de INDECOMM SRL, quien manifestó que los fondos eran de origen lícito y que contaba con documentación contable que lo acreditaba. Miguel Angel Calvete es socio gerente de esa firma.

Calvete hija afirmó que, de haber sabido “que semejante suma de dinero se encontraba en el lugar en el que vivo y que, además, como afirma el Sr. Fiscal yo hubiese estado a cargo de su resguardo y administración conociendo su presunto origen ilícito, no hubiese continuado durmiendo tranquilamente en ese domicilio con esa cantidad de dinero”.

Pedido de sobreseimiento y situación procesal de los acusados en la causa ANDIS

La mujer renunció a su cargo en el ministerio de Economía tras el allanamiento y ahora pidió ser sobreseída. “Jamás participé ni intervine en ninguna de las actividades comerciales que mi padre pudiera tener o haber tenido relacionadas con el mundo de la salud”, aseguró.

En la causa declararon 15 acusados y su situación procesal está pendiente de definición. La defensa del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, pidió la nulidad del expediente ante la Cámara Federal porteña, mientras la fiscalía sostiene que la investigación se impulsó con prueba independiente a los audios cuestionados.