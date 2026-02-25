La IGJ pidió designar veedores en la AFA tras detectar “graves irregularidades” contables

La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de detectar “graves irregularidades” en la documentación requerida a la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. El organismo busca acceder a información contable y financiera que, según indicaron fuentes oficiales, fue solicitada en reiteradas oportunidades pero no fue presentada.

La IGJ solicitó veedores en la AFA

La medida se formalizó mediante una Resolución Particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, en el marco de las facultades de control que ejerce la IGJ sobre las asociaciones civiles con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Según el comunicado oficial, la designación de veedores permitirá verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y contables de la entidad y obtener la documentación pendiente.

Desde el organismo señalaron que las irregularidades detectadas incluyen inconsistencias en balances y falta de información sobre el origen y destino de fondos, lo que motivó el pedido de supervisión directa. Además, remarcaron que la AFA había sido intimada previamente a regularizar su situación administrativa.

La intervención de veedores no implica una intervención formal de la entidad, pero sí un control reforzado sobre su funcionamiento interno y su situación patrimonial. La decisión se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol argentino, en medio de debates por la transparencia institucional y la administración de los recursos del deporte.

Por el momento, desde la AFA no emitieron un comunicado oficial sobre la resolución de la IGJ, aunque se espera una respuesta en las próximas horas.

De concretarse, los veedores deberán analizar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, revisar libros societarios, registros financieros y elaborar un informe técnico sobre cuentas, obligaciones impositivas y previsionales.

El control también alcanzará el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo la adquisición de inmuebles, la estructura patrimonial y los convenios firmados, con foco en la trazabilidad de los fondos utilizados.

Además, la IGJ pidió auditar los vínculos comerciales y financieros de la AFA con TourProdEnter LLC, Sur Finanzas y otras firmas relacionadas, para reconstruir el flujo de dinero y las rendiciones de cuentas.

El pedido se da luego de que el organismo rechazara el intento de la entidad de mudar su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que mantuvo a la asociación bajo su órbita de control. Ahora, la designación de los veedores dependerá de la decisión final del Ministerio de Justicia.

