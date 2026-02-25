“Robábamos con los precios», admitió un empresario de neumáticos y Javier Milei apuntó contra el sector

Javier Milei difundió el video del empresario en su cuenta de X y cuestionó al sector de neumáticos.

El presidente Javier Milei cuestionó a empresarios del sector de neumáticos luego de que se viralizara un video en el que el CEO de Neumen admitió que “robaban” con los precios de las cubiertas.

El mandatario compartió en su cuenta de X un fragmento de una entrevista en un canal de streaming a Roberto Méndez, fundador y CEO de Neumen. Allí se escucha al empresario afirmar: “robábamos con los precios de las cubiertas”.

Neumáticos, cierre de Fate y la reacción de Javier Milei en redes

La referencia presidencial se vincula con el anuncio de cierre de Fate, que comunicó el cese de actividades tras 80 años y la desvinculación de 920 empleados en su planta de San Fernando. La empresa atribuyó la decisión al contexto económico.

Mendez, a la izquierda de la imagen, siendo entrevistado en un programa de streaming. Foto: captura.

Citando la entrevista, Milei escribió en X: “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”.

Quién es Roberto Méndez y cómo creció Neumen en el país

Neumen es una firma dedicada a la reposición de neumáticos, amortiguadores y lubricantes. La compañía nació en 1986 en Avellaneda y hoy cuenta con más de 40 puntos de venta en distintas provincias.

En declaraciones periodísticas, Méndez sostuvo: “Soy el primero en reconocerlo: estaban robando las multinacionales, los empresarios teníamos un mercado que no era real”.

También respaldó la postura oficial al señalar que es correcto “obligar a las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, de alrededor de un 20 por ciento» cuando estaban «remarcando con un 60 o 70 por ciento”.

Neumen distribuye neumáticos Pirelli, amortiguadores Monroe y Fric-Rot, lubricantes TotalEnergies, baterías Mateo y filtros MANN. La empresa emplea a más de 500 personas y atiende a un promedio de 15.000 clientes por mes, según información institucional.